Ambrì sorpreso dal Davos

Giocato alla pari un primo tempo avaro di occasioni, i sopracenerini hanno accelerato nel secondo parziale, “giocando” di più ma arrivando raramente a impensierire la retroguardia rivale. A passare in vantaggio, un po’ contro l’andamento del match, sono così stati gli ospiti, avanti con Kessler al 29’. Frustrato ma non certo arrendevole, l’Ambrì ha accelerato le operazioni nel terzo conclusivo. Si è visto (giustamente) annullare una rete di Joly e non ha saputo approfittare di una superiorità numerica importantissima (penalizzato Andersson). Ha sbagliato insomma, e alla fine ha pagato. Con Steiner al 57’, i gialloblù hanno infatti piazzato la rete della tranquillità, quella che ha reso meno problematico l'ultimissimo scampolo di incontro e “aperto” al punto finale, quello siglato a porta vuota, di Nussbaumer.

Tra le altre squadre esibitesi martedì, quelle in casa hanno raccolto quasi solo applausi. Tranne, il Rapperswil, fattosi battere 2-5 dallo Zugo, le altre hanno infatti tutte vinto. Ha festeggiato l’Ajoie, che ha regolato 3-0 il Losanna, e anche il Friborgo, che non ha lasciato scampo al Berna (5-2 con doppietta di Bertschy). Stesso discorso per il Ginevra, che ha liquidato 4-0 il Kloten, e per lo Zurigo, che ha scherzato 6-3 (con quattro reti nel primo tempo) con il Bienne.