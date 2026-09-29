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Triplo vantaggio ma il Lugano riesce a buttarsi via

Incredibile sconfitta per i bianconeri, avanti 3-0 al 43' prima di addormentarsi
Triplo vantaggio ma il Lugano riesce a buttarsi via
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+3
Triplo vantaggio ma il Lugano riesce a buttarsi via
Incredibile sconfitta per i bianconeri, avanti 3-0 al 43' prima di addormentarsi
KO dolorosissimo
National League29.09.2026
Langnau
4 - 3
Lugano
HOCKEY: Risultati e classifiche

LANGNAU - Incostante nelle prime uscite stagionali, incapace di essere attento nella sua fase difensiva ed efficace in attacco, anche a Langnau il Lugano non ha saputo dare le risposte che tanti attendevano. Ottimi per 43', capaci di trovare addirittura un triplo vantaggio, i bianconeri hanno infatti a quel punto colpevolmente alzato il piede dall'acceleratore, favorendo l'incredibile rimonta dei padroni di casa (4-3 il risultato finale). 

Guardinghi più che spregiudicati, i ticinesi hanno trovato il vantaggio già al 5’ con Bertaggia, “rischiando” di raddoppiare con Fazzini (occasione sprecata). Poi, a lungo, hanno faticato contro la grinta dei locali, riuscendo comunque a chiudersi bene davanti a Van Pottelberghe. Ottimi in un secondo parziale “tosto” nel quale, trovato il raddoppio con Innala dopo 3’, hanno dato prova di grande spirito di sacrificio superando indenni 6’15” di inferiorità numerica totale (1’45” dei quali in tre contro cinque), i sottocenerini sono riusciti a planare con due gol di scarto in un terzo terzo cominciato con... il punto della fuga di Lycksell. Ma non il punto della tranquillità perché, sfiorata una nuova marcatura con Innala, il Lugano ha poi sbandato violentemente, permettendo ai locali di rifarsi sotto in... 40". Prima Riikola e poi Eggenberger hanno infatti rimesso in discussione il risultato, infiammando, con i loro guizzi, l’ultimo quarto di match.

Ritrovata la fiducia, i bernesi hanno premuto con insistenza sulla difesa ospite trovando, come logica conseguenza, anche il pari con Schmutz (50'). E i bianconeri? In difficoltà, hanno perso il bandolo della matassa, finendo con il fare confusione. E con il gettare al vento tutto quanto quando, al 57', hanno “concesso” a Dahlen anche il gol dell'incredibile 4-3.

LANGNAU-LUGANO 4-3 (0-1, 0-1, 4-1)
Reti: 4’15” Bertaggia (Alatalo) 0-1; 22’53” Innala (Alatalo) 0-2; 41’27” Lycksell (Alatalo) 0-3; 43’28 Riikola (Kinnunen) 1-3; 44’08” Eggenberger (Lehmann) 2-3; 49’58” Schmutz (Allenspach) 3-3; 56’42” Dahlen (Pettersson) 4-3.
LANGNAU: Boltshauser; Riikola, N.Meier; Lehmann, Kinnunen; Baltisberger, G.Meier; Mathys; Mäenalanen, Björninen, Bachofner; Dahlen, Pettersson, Allenspach; Eggenberger, F.Schmutz, J.Schmutz; Wagner, Salzberger, Petrini; Lapinskis.
LUGANO: Van Pottelberghe; Müller, Thomson; Dahlström, Aebischer; J.Peltonen, 0Alatalo; Guebey; Canonica, Sanford, Fazzini; Innala, Thürkauf, Bertaggia; Lycksell, Shore, Olsson; A.Peltonen, Tanner, Zanetti; Morini.
Penalità: Langnau 2x2'; Lugano 5x2'.
Note: emmental versicherung arena, 5'607 spettatori. Arbitri: Stricker, Dipietro, De Paris, Humair.

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CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo72170311615
2Ginevra7124320182
3Ambrì711432224-2
4Ajoie7114322202
5Friborgo7114322193
6Zugo5103221129
7Davos710341819-1
8Langnau79342326-3
9SC Rapperswil-Jona Lakers79342127-6
10Berna572316160
11Bienne672419181
12Lausanne HC66241320-7
13EHC Kloten76251526-11
14Lugano55231719-2
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 29.09.2026 23:10
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