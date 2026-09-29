Triplo vantaggio ma il Lugano riesce a buttarsi via

Guardinghi più che spregiudicati, i ticinesi hanno trovato il vantaggio già al 5’ con Bertaggia, “rischiando” di raddoppiare con Fazzini (occasione sprecata). Poi, a lungo, hanno faticato contro la grinta dei locali, riuscendo comunque a chiudersi bene davanti a Van Pottelberghe. Ottimi in un secondo parziale “tosto” nel quale, trovato il raddoppio con Innala dopo 3’, hanno dato prova di grande spirito di sacrificio superando indenni 6’15” di inferiorità numerica totale (1’45” dei quali in tre contro cinque), i sottocenerini sono riusciti a planare con due gol di scarto in un terzo terzo cominciato con... il punto della fuga di Lycksell. Ma non il punto della tranquillità perché, sfiorata una nuova marcatura con Innala, il Lugano ha poi sbandato violentemente, permettendo ai locali di rifarsi sotto in... 40". Prima Riikola e poi Eggenberger hanno infatti rimesso in discussione il risultato, infiammando, con i loro guizzi, l’ultimo quarto di match.

Ritrovata la fiducia, i bernesi hanno premuto con insistenza sulla difesa ospite trovando, come logica conseguenza, anche il pari con Schmutz (50'). E i bianconeri? In difficoltà, hanno perso il bandolo della matassa, finendo con il fare confusione. E con il gettare al vento tutto quanto quando, al 57', hanno “concesso” a Dahlen anche il gol dell'incredibile 4-3.