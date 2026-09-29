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Il Manchester City è colpevole

Il club inglese è stato riconosciuto colpevole di gravi infrazioni finanziarie su nove stagioni. Ora attende di conoscere la pena.
Il Manchester City è colpevole
IMAGO / Visionhaus
di 20min.ch | Fabien Chevallier
Il Manchester City è colpevole
Il club inglese è stato riconosciuto colpevole di gravi infrazioni finanziarie su nove stagioni. Ora attende di conoscere la pena.
Rischia l'esclusione dalla Premier League.
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MANCHESTER - Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole delle accuse relative a gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League tra le stagioni 2009-2010 e 2017-2018. Le conclusioni della commissione indipendente, anticipate da "The Athletic", sono state ufficializzate proprio dalla Lega.

Secondo quanto reso noto lunedì 29 settembre, il club avrebbe utilizzato contratti commerciali fittizi o ingannevoli per presentare ricavi superiori a quelli reali e ridurre artificialmente i costi. La commissione ritiene inoltre che siano stati trasmessi bilanci inesatti, nascondendo la reale situazione finanziaria ai revisori e agli organi calcistici. I meccanismi contestati avrebbero inciso per oltre 900 milioni di sterline nel periodo preso in esame.

PREMIER LEAGUE
Financial fairplay ignorato, il Manchester City rischia di affondare

Al Manchester City viene contestato anche il comportamento durante l'indagine, durata quattro anni: tre delle quattro accuse relative agli obblighi di cooperazione e buona fede sono state accolte. «Questa vicenda disciplinare e questa decisione sono le più importanti nella storia della Premier League», ha dichiarato il direttore generale Richard Masters.

Resta da stabilire la sanzione, che sarà esaminata in una nuova udienza a porte chiuse davanti alla commissione indipendente. Le regole prevedono, tra le possibili misure, multe, detrazioni di punti o altre sanzioni sportive. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per presentare ricorso.

Il club si è detto «deluso e sorpreso» dalla decisione, ribadendo di essere «innocente delle accuse formulate dalla Premier League» e sostenendo di disporre di prove «irrefutabili». Ha inoltre annunciato l'intenzione di ricorrere contro le conclusioni, affermando che la decisione conterrebbe «errori materiali manifesti» sul piano del diritto, dei principi e dei fatti.

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