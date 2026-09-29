Il Manchester City è colpevole

Secondo quanto reso noto lunedì 29 settembre, il club avrebbe utilizzato contratti commerciali fittizi o ingannevoli per presentare ricavi superiori a quelli reali e ridurre artificialmente i costi. La commissione ritiene inoltre che siano stati trasmessi bilanci inesatti, nascondendo la reale situazione finanziaria ai revisori e agli organi calcistici. I meccanismi contestati avrebbero inciso per oltre 900 milioni di sterline nel periodo preso in esame.