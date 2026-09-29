Svizzerini battuti e a rischio eliminazione

A insidiarli c’è proprio l’Islanda che, dominato lo scontro diretto con la doppietta di Gudjohnsen e le reti di Andresson, Aronsson e Mikaelsson (di Bajrami il gol rossocrociato), ha ridotto lo scarto in classifica ad appena due punti quando manca un’unica giornata. E in quella i giovani elvetici andranno a far visita alla Francia, mentre la truppa di mister Gunnarsson sarà di scena sul campo delle Far Oer.