Svizzerini battuti e a rischio eliminazione
Brutta prova e brutta sconfitta per gli uomini di Alex Frei
Si decide tutto martedì.
Brutta prova e brutta sconfitta per gli uomini di Alex Frei
Si decide tutto martedì.
REYKJAVIK - La corsa della Svizzera U21 verso l’Europeo si è complicata terribilmente con la netta sconfitta patita in Islanda. Superati 5-1 dai padroni di casa, gli uomini di Alex Frei hanno infatti di fatto perso la possibilità di chiudere il girone al primo posto (di “proprietà” della Francia) e ora rischiano addirittura di vedersi soffiare il secondo, l’ultimo utile per sperare di qualificarsi.
A insidiarli c’è proprio l’Islanda che, dominato lo scontro diretto con la doppietta di Gudjohnsen e le reti di Andresson, Aronsson e Mikaelsson (di Bajrami il gol rossocrociato), ha ridotto lo scarto in classifica ad appena due punti quando manca un’unica giornata. E in quella i giovani elvetici andranno a far visita alla Francia, mentre la truppa di mister Gunnarsson sarà di scena sul campo delle Far Oer.