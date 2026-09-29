Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
Un furto messo a segno e uno tentato, questa mattina. La polizia conferma: «Al vaglio la posizione di due persone».
Un furto messo a segno e uno tentato, questa mattina. La polizia conferma: «Al vaglio la posizione di due persone».
PARADISO - Era rimasta a casa dal lavoro perché non si sentiva molto bene. Ma si può dire che sia stato un colpo di fortuna: è così che è riuscita a evitare che il suo appartamento venisse svaligiato.
I fatti si sono verificati questa mattina a Paradiso. Secondo quanto ci viene riferito, la donna ha sentito trafficare davanti alla porta d'ingresso del suo appartamento. Avvicinatasi per capire cosa stesse succedendo, ha fatto in tempo a vedere due ragazze che avevano appena scassinato il cilindro della serratura e stavano tentando di introdursi in casa sua.
Le due, colte in fallo e spaventate dalle urla della donna, se la sarebbero data a gambe. Ma con un bottino già in mano, essendo riuscite a introdursi in un altro appartamento. Secondo le informazioni da noi raccolte, erano alla ricerca di oro, gioielli e preziosi di piccole dimensioni, facili da trasportare. Nonostante l'apparente giovane età, avrebbero dimostrato una certa maestria nel lavorare sulle serrature delle abitazioni, il che fa supporre che fossero del mestiere.
La rapidità con cui è stata chiamata la polizia ha permesso di fermare le ragazze. Della refurtiva, però, non sembrava esserci già più traccia, il che fa supporre che fosse stata consegnata per tempo a dei complici.
Contattata, la polizia cantonale conferma di aver ricevuto la segnalazione di due furti, «uno consumato e uno tentato», avvenuti sul territorio di Paradiso. Al vaglio vi è la posizione di due persone. Per ora non vengono rilasciate ulteriori informazioni, essendo gli accertamenti ancora in corso.