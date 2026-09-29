Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

Le due, colte in fallo e spaventate dalle urla della donna, se la sarebbero data a gambe. Ma con un bottino già in mano, essendo riuscite a introdursi in un altro appartamento. Secondo le informazioni da noi raccolte, erano alla ricerca di oro, gioielli e preziosi di piccole dimensioni, facili da trasportare. Nonostante l'apparente giovane età, avrebbero dimostrato una certa maestria nel lavorare sulle serrature delle abitazioni, il che fa supporre che fossero del mestiere.

La rapidità con cui è stata chiamata la polizia ha permesso di fermare le ragazze. Della refurtiva, però, non sembrava esserci già più traccia, il che fa supporre che fosse stata consegnata per tempo a dei complici.