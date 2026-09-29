SNL, Sirica e Canetta chiedono trasparenza sulla gestione dei finanziamenti pubblici

I due firmatari vogliono quindi sapere su quali documenti si fondi questa affermazione, quali verifiche e rapporti ufficiali attestino le discrepanze e quale sia il loro ammontare. Chiedono inoltre se i controlli abbiano interessato i contributi pubblici erogati da Cantone, Confederazione e Comuni per le prestazioni di trasporto sulla linea Locarno-Tenero-Magadino e, in caso affermativo, quali risultati siano emersi sulla loro gestione contabile da parte di SNL.

Un ulteriore chiarimento riguarda la posizione della società. Sirica e Canetta richiamano un comunicato stampa di SNL riportato dai media il 18 settembre, nel quale le osservazioni delle autorità cantonali sulla contabilità societaria vengono ricondotte esclusivamente a «minime attribuzioni di singole voci di costo a determinate posizioni contabili». L'interrogazione domanda al Governo a quali ambiti si riferissero concretamente quelle «voci di costo» e «posizioni contabili».