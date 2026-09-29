Moon+Stars 2027: una notte con Gianna Nannini, una festa per Stress
Due protagonisti della musica svizzera e italiana si aggiungono al cartellone di Moon+Stars: appuntamento a luglio in Piazza Grande.
LOCARNO - Il rock di Gianna Nannini tornerà a risuonare a Moon+Stars il prossimo 15 luglio. La cantante salirà nuovamente sul palco di Piazza Grande, a Locarno, dove si è già esibita in passato. Negli ultimi due anni Nannini ha collezionato oltre trenta concerti sold out tra Italia, Germania e Svizzera.
La sua carriera musicale iniziò cinquant'anni fa quando, lasciata Siena per Milano, nel 1976 pubblicò il suo primo album. Tre anni più tardi arrivò la svolta con «America», brano sulla libertà delle donne che fece scalpore in Italia.
Tra i momenti più noti della sua carriera c'è anche l'estate del 1990, quando insieme a Edoardo Bennato cantò «Un'estate italiana», l'inno dei Mondiali disputati in Italia.
Il capitolo più recente è invece «Meraviglioso errore», scritto in Calabria con Brunori Sas e registrato a Londra con una grande orchestra.
Al Moon+Stars di quest'anno la sua voce ruvida e graffiante tornerà nel cuore di Locarno, dai grandi successi come «Bello e impossibile» fino ai brani più recenti.
Stress spegne 50 candeline a Locarno
Il 25 luglio sarà invece la volta di Stress, che festeggerà proprio in Piazza Grande il suo 50esimo compleanno. Nato a Tallinn, Andres Andrekson si è trasferito a Losanna a dodici anni e nel rap ha trovato la sua strada.
Dopo gli esordi con i Double Pact, sono arrivati successi come «Tous les mêmes», quattro album al vertice della hit parade svizzera e nove Swiss Music Awards.
Più recentemente, dopo l'applaudito «MTV Unplugged», con «How To Heal» Stress ha raccontato il percorso che lo ha portato a ritrovare sé stesso dopo una depressione.
A Locarno aprirà la serata prima dei Fantastischen Vier: un concerto a cielo aperto che, per il rapper, coinciderà con una festa di compleanno speciale.