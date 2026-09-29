Ruffini raddoppia

Lo spettacolo, prodotto da VERA Produzione e diretto da Lamberto Giannini, vede Ruffini sul palco accanto agli attori con disabilità della Compagnia Mayor Von Frinzius. Dopo 70 sold out e oltre 130.000 biglietti venduti, "Din Don Down" affronta il tema del sacro con ironia, improvvisazione e poesia, interrogandosi sul concetto di Dio e sulla normalità. Al pianoforte, Claudia Campolongo accompagna la compagnia in una performance che rompe gli schemi del teatro tradizionale.

La prevendita della seconda data è disponibile su Biglietteria.ch a questo link.