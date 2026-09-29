Ruffini raddoppia
Lo spettacolo del 3 aprile è quasi sold out? Ecco una seconda data per il giorno successivo, sempre al Palexpo Fevi
LOCARNO - Il travolgente successo riscontrato da "Din Don Down - Alla ricerca di (D)io", lo spettacolo che Paolo Ruffini proporrà al Palexpo Fevi di Locarno il 3 aprile 2027, ha indotto gli organizzatori a proporre una seconda data, visto che la prima è molto vicina al tutto esaurito. Ecco quindi aggiungersi l'appuntamento del 4 aprile 2027 alle ore 16. La prevendita è attiva online, a partire da Biglietteria.ch.
Lo spettacolo, prodotto da VERA Produzione e diretto da Lamberto Giannini, vede Ruffini sul palco accanto agli attori con disabilità della Compagnia Mayor Von Frinzius. Dopo 70 sold out e oltre 130.000 biglietti venduti, "Din Don Down" affronta il tema del sacro con ironia, improvvisazione e poesia, interrogandosi sul concetto di Dio e sulla normalità. Al pianoforte, Claudia Campolongo accompagna la compagnia in una performance che rompe gli schemi del teatro tradizionale.
La prevendita della seconda data è disponibile su Biglietteria.ch a questo link.