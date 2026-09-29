Pane ticinese, l'esame 2026 premia qualità e tradizione
Numerosi panettieri ticinesi ottengono ottime valutazioni nonostante le sfide del settore e l'impatto del cambiamento climatico.
Numerosi panettieri ticinesi ottengono ottime valutazioni nonostante le sfide del settore e l'impatto del cambiamento climatico.
LUGANO - Il pane artigianale ticinese supera anche quest'anno l'esame di qualità organizzato dalla Confraternita ticinese dei Cavalieri del Buon Pane insieme alla Società Mastri Panettieri Pasticcieri Confettieri del Canton Ticino e delle Valli Mesolcina e Calanca (SMPPC). Le valutazioni 2026 hanno riguardato il pane semibianco e il Pane Vallemaggia, con numerosi produttori inseriti nelle categorie «benissimo» e «bene».
La Confraternita, attiva da oltre 50 anni nella sorveglianza della qualità del pane, sottolinea che «il cambiamento climatico non ha impedito ai nostri panettieri di proporre un pane di alta qualità» e che i risultati confermano il buono stato del settore artigianale ticinese.
Le giurie, suddivise fra Sopraceneri e Sottoceneri, hanno esaminato i pani raccolti tra i membri della SMPPC utilizzando schede di valutazione uguali in tutta la Svizzera. La partecipazione all'esame è facoltativa per gli affiliati, mentre è obbligatoria per i Cavalieri del Buon Pane. Secondo gli organizzatori, i punteggi hanno superato la soglia della categoria «bene» sia per il pane semibianco, considerato il pane comune, sia per la seconda specialità sottoposta all'esame.
Quest'anno la scelta del Consiglio dell'Ordine della Confraternita è caduta sul Pane Vallemaggia, creato diversi decenni fa dal maestro Nereo Cambrosio in collaborazione con una panetteria del Locarnese. È ottenuto con un impasto molto idratato, che dovrebbe conferirgli una porosità molto irregolare e piuttosto aperta.
Per il pane semibianco hanno ottenuto la valutazione «benissimo»: Brumana Sagl di Porza, Pellanda Sagl di Intragna, Maff Panetteria Sagl di Arosio, Pane Amico di Andrea Priori di Lugano, La Bottega del Fornaio di G. Piffaretti Sagl di Mendrisio, Poncini 1804 SA di Maggia, Davide Terzi di Muggio, Fabio Danesi di Melano, Panetteria ticinese Gorma Food Sagl di Arogno, Peverelli SA di Bellinzona e Gianfranco Cuoco di Lostallo.
Nella categoria «bene» per il semibianco figurano invece Sandro Pinotti di Ascona, Artebianca Sagl di Lugano, Bignasca SA di Sonvico, Rovana Sagl di Cevio, Panetteria Al Ciossetto Sagl di Sementina, Münger 1923 SA di Paradiso, Philipona SA di Tenero, La Bottega del Gusto di Porto Ronco, Al Porto SA di Tenero, Marzorati Sagl di Cadenazzo e Sempre Allegra di Morbio Inferiore.
Per il Pane Vallemaggia la categoria «benissimo» comprende Il Fornaio La Fonte di Lugano, Poncini 1804 SA di Maggia, Rovana Sagl di Cevio, Lorenzini Sagl di Solduno, Fabio Danesi di Melano, Brumana Sagl di Porza, Leibundgut SA di Losone, La Bottega del Gusto di Porto Ronco e Pane Amico di Andrea Priori di Lugano.
Hanno ottenuto la valutazione «bene» Sandro Pinotti di Ascona, Gianfranco Cuoco di Lostallo, Peverelli SA di Bellinzona, Bignasca SA di Sonvico, Valsangiacomo SA di Preonzo e Artebianca Sagl di Lugano.
Accanto ai risultati, gli organizzatori richiamano l'attenzione sulle difficoltà delle panetterie artigianali, invitando i consumatori a verificare la provenienza del pane e, quando possibile, a rivolgersi ai fornai artigiani. La Confraternita ricorda inoltre il loro ruolo nella formazione dei giovani apprendisti e invita a scegliere anche pani a lunga fermentazione.
Secondo i dati citati nel comunicato, in Svizzera chiude una panetteria alla settimana: dalle 2'500 attività del 2000 si è passati alle attuali 1'200. La Confraternita mette questa tendenza in relazione anche con il crescente acquisto di pane presso i grandi distributori.
Il comunicato ricorda infine il servizio di consegna a domicilio, che i panettieri avrebbero introdotto più di un secolo fa, molto prima che si diffondesse il termine «delivery». Ancora oggi, sottolineano gli organizzatori, diversi fornai lasciano quotidianamente il pane nelle buche delle lettere di molti ticinesi, svolgendo così anche un servizio sociale.