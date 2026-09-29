Pane ticinese, l'esame 2026 premia qualità e tradizione

Le giurie, suddivise fra Sopraceneri e Sottoceneri, hanno esaminato i pani raccolti tra i membri della SMPPC utilizzando schede di valutazione uguali in tutta la Svizzera. La partecipazione all'esame è facoltativa per gli affiliati, mentre è obbligatoria per i Cavalieri del Buon Pane. Secondo gli organizzatori, i punteggi hanno superato la soglia della categoria «bene» sia per il pane semibianco, considerato il pane comune, sia per la seconda specialità sottoposta all'esame.

Quest'anno la scelta del Consiglio dell'Ordine della Confraternita è caduta sul Pane Vallemaggia, creato diversi decenni fa dal maestro Nereo Cambrosio in collaborazione con una panetteria del Locarnese. È ottenuto con un impasto molto idratato, che dovrebbe conferirgli una porosità molto irregolare e piuttosto aperta.