Diventare un boss dei pedalò sul lungolago di Lugano? Con questo videogame puoi
Si chiama “Lugano Bay Tycoon” ed è il progetto nato dal tempo libero di un luganese: «Ho sempre voluto trasportare la mia città in un videogioco».
Si chiama “Lugano Bay Tycoon” ed è il progetto nato dal tempo libero di un luganese: «Ho sempre voluto trasportare la mia città in un videogioco».
LUGANO - «Era un progetto che avevo iniziato da un po' e ci lavoravo durante il tempo libero, dopo il lavoro. Senza un obiettivo ben preciso era una sorta di “compitino” personale», ci racconta il giovane formatore ed esperto in cybersecurity Zoran Pavlovic che il primo ottobre pubblicherà il proprio primo videogioco “Lugano Bay Tycoon” sugli scaffali digitali della piattaforma Steam.
Nella pagina del videogame nostrano spicca un logo tondeggiante e amichevole, sullo sfondo un carinissimo lungolago stilizzato che molti potranno facilmente riconoscere.
Si tratta di un simulatore che ci mette nei panni... di un noleggiatore di pedalò e imbarcazioni sulle acque del Ceresio: «Lugano è la mia città e volevo trovare una chiave per inserirla all'interno di un videogioco. E mi è venuta questa idea del gestionale, le ispirazioni e le influenze sono molte anche se, lo devo ammettere, non è un genere di games che sono solito frequentare. Sono più uno da competizione o da mondi fantasy», ride.
Sullo schermo la Lugano virtuale prende vita, fra forme tondeggianti, natanti colorati e... palme in tipica salsa ticinese: «Volevo cimentarmi con il motore Unity, la grafica 3D stilizzata e il collegamento è venuto da sé. Si tratta di un gioco rilassante non particolarmente difficile, che impegna il giusto, ma non troppo. Qualcosa che potesse piacere a tutti e che potesse essere giocato la sera, per staccare la spina dopo una giornata di lavoro, senza diventare un impegno», spiega.
«Per realizzarlo non ho fatto ricerche particolari, parte del divertimento nello svilupparlo è stato anche provare a immaginarsi come potrebbe funzionare quel mondo», continua, «sì forse i caffè a 4 franchi sorprenderanno qualcuno», ride.
Eppure “Lugano Bay Tycoon” stava seriamente rischiando di rimanere proprio lì, nel proverbiale (e capientissimo) cassetto dei progetti mai realizzati: «A spingermi a completarlo è stata la prematura dipartita di un mio caro amico e mentore che era un grande fan dei miei progetti, mi ci sono buttato dentro a capofitto e mi sono detto: “Ora devo finirlo”. È stato un po' un modo per distrarmi dai pensieri che riempivano la mia testa».
E... nessun contatto con la Città di Lugano per qualche tipo di collaborazione? «Per ora ancora no», sorride, «devo essere sincero, non ci ho proprio pensato, volevo semplicemente finire questo gioco e pubblicarlo, per il resto... in futuro chi lo sa, si vedrà!».
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