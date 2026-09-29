Diventare un boss dei pedalò sul lungolago di Lugano? Con questo videogame puoi

Si tratta di un simulatore che ci mette nei panni... di un noleggiatore di pedalò e imbarcazioni sulle acque del Ceresio: «Lugano è la mia città e volevo trovare una chiave per inserirla all'interno di un videogioco. E mi è venuta questa idea del gestionale, le ispirazioni e le influenze sono molte anche se, lo devo ammettere, non è un genere di games che sono solito frequentare. Sono più uno da competizione o da mondi fantasy», ride.

Sullo schermo la Lugano virtuale prende vita, fra forme tondeggianti, natanti colorati e... palme in tipica salsa ticinese: «Volevo cimentarmi con il motore Unity, la grafica 3D stilizzata e il collegamento è venuto da sé. Si tratta di un gioco rilassante non particolarmente difficile, che impegna il giusto, ma non troppo. Qualcosa che potesse piacere a tutti e che potesse essere giocato la sera, per staccare la spina dopo una giornata di lavoro, senza diventare un impegno», spiega.