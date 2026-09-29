PISA 2025: «I risultati ticinesi sono preoccupanti»

A destare particolare preoccupazione è la lettura. Nel 2015 gli allievi ticinesi sotto il livello 2 rappresentavano il 16,4%, mentre nel 2025 la quota è salita al 27,2%. «Oggi più di un giovane su quattro non raggiunge quindi la soglia 2 di competenza nella lettura», sottolinea Giudici. «Non significa che questi ragazzi siano analfabeti. Significa però che una quota sempre più importante di giovani non raggiunge il livello di competenza considerato fondamentale».

«Un campanello d'allarme che la politica non può ignorare»

Quote rilevanti di allievi sotto il livello 2 emergono anche in matematica, con il 24,4%, e nelle scienze, con il 20,3%. E se «è vero che il calo delle competenze è un fenomeno internazionale», aggiunge, ciò «non esonera il Cantone dalla responsabilità di capire che cosa sta accadendo nelle proprie scuole e di intervenire dove necessario».