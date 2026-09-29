La losonese Velia Lomazzi spegne 101 candeline

Nata a Locarno il 27 settembre 1925, Velia Lomazzi è ancora in splendida forma. Il suo elisir di lunga vita? Tenere sempre la mente attiva e curiosa, dedicarsi alla lettura e trascorrere del tempo all’aria aperta.

La sua è anche una vita attraversata dalla storia. Da giovane ha lavorato in fabbrica e giocato, insieme ad altre operaie, nella squadra di pallacanestro dell’azienda. Durante la Seconda guerra mondiale, la sua famiglia, di ferme convinzioni antifasciste, nascondeva e dava rifugio nel proprio appartamento di via Borghese, a Locarno, a chi fuggiva dalle persecuzioni oltreconfine.