La losonese Velia Lomazzi spegne 101 candeline
Il Municipio le ha reso omaggio per questo ragguardevole compleanno.
Il Municipio le ha reso omaggio per questo ragguardevole compleanno.
LOSONE - Centouno candeline per Velia Lomazzi. La centenaria ha festeggiato il compleanno circondata dall’affetto di nipoti e pronipoti e del personale della Casa di cura Belsoggiorno di Ascona, dove vive da nove anni. Prima di trasferirsi nella struttura aveva abitato a lungo a Losone, Comune nel quale risiedono tuttora i suoi familiari.
A portarle gli auguri dell’intero Municipio di Losone è stato il municipale Alfredo Soldati, che per l’occasione le ha consegnato un omaggio.
Nata a Locarno il 27 settembre 1925, Velia Lomazzi è ancora in splendida forma. Il suo elisir di lunga vita? Tenere sempre la mente attiva e curiosa, dedicarsi alla lettura e trascorrere del tempo all’aria aperta.
La sua è anche una vita attraversata dalla storia. Da giovane ha lavorato in fabbrica e giocato, insieme ad altre operaie, nella squadra di pallacanestro dell’azienda. Durante la Seconda guerra mondiale, la sua famiglia, di ferme convinzioni antifasciste, nascondeva e dava rifugio nel proprio appartamento di via Borghese, a Locarno, a chi fuggiva dalle persecuzioni oltreconfine.