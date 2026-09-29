Porte aperte del nuovo SPIN (SPazi INsieme) a Sonvico
Il nuovo spazio accoglierà eventi, attività sociali e culturali rivolti a tutta la comunità di Sonvico.
SONVICO - La Città di Lugano invita la popolazione al pomeriggio di porte aperte del nuovo SPIN (SPazi INsieme) di Sonvico, in piazza ing. Giovanni Lepori 2, che si terrà mercoledì 7 ottobre, dalle 14 alle 16.
Nel corso del pomeriggio sarà possibile visitare gli spazi rinnovati e scoprire da vicino questa nuova realtà dedicata alla comunità. Conclusi i lavori di ristrutturazione, l’edificio che in passato ha ospitato la scuola maggiore di Dino e, successivamente, la scuola dell’infanzia, torna a disposizione del quartiere con una nuova vocazione.
Gli ambienti sono stati adeguati per accogliere piccoli eventi e attività sociali, culturali e ricreative, offrendoalla popolazione e alle realtà associative attive sul territorio un luogo aperto e accogliente dove incontrarsi, condividere idee e sviluppare nuove iniziative.
Il nuovo spazio di quartiere di Sonvico entra così a far parte della rete degli SPIN – SPazi INsieme, nata con l’obiettivo di valorizzare edifici esistenti e restituirli alla collettività, trasformandoli in luoghi di partecipazione.