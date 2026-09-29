Porte aperte del nuovo SPIN (SPazi INsieme) a Sonvico

Gli ambienti sono stati adeguati per accogliere piccoli eventi e attività sociali, culturali e ricreative, offrendoalla popolazione e alle realtà associative attive sul territorio un luogo aperto e accogliente dove incontrarsi, condividere idee e sviluppare nuove iniziative.

Il nuovo spazio di quartiere di Sonvico entra così a far parte della rete degli SPIN – SPazi INsieme, nata con l’obiettivo di valorizzare edifici esistenti e restituirli alla collettività, trasformandoli in luoghi di partecipazione.