POSCHIAVO (GR)
Fiamme nei boschi di Poschiavo: per domarle ci vogliono gli elicotteri
Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite.
Polizia cantonale grigionese
Fonte Polizia cantonale grigionese
Fiamme nei boschi di Poschiavo: per domarle ci vogliono gli elicotteri
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Fiamme nei boschi di Poschiavo: per domarle ci vogliono gli elicotteri
Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite.
Fiamme nei boschi di Poschiavo: per domarle ci vogliono gli elicotteri
Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite.
POSCHIAVO (GR) - Lunedì pomeriggio è divampato un incendio in un bosco di San Carlo, nel comune di Poschiavo. Lo comunica la Polizia grigionese.
La segnalazione dell'incendio nella località di Aurafreida, a circa 2'100 metri di altitudine, è pervenuta alle forze dell'ordine poco prima delle 15.30.
Sul posto sono intervenuti i Pompieri di Poschiavo, due elicotteri antincendio (uno di Heli Bernina e uno di Swisshelicopter), il servizio forestale di Poschiavo, il personale UDSC e la Polizia cantonale dei Grigioni.
In serata il rogo è stato domato. Le indagini sulle cause sono attualmente in corso.
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