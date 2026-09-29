Fiamme nei boschi di Poschiavo: per domarle ci vogliono gli elicotteri

Sul posto sono intervenuti i Pompieri di Poschiavo, due elicotteri antincendio (uno di Heli Bernina e uno di Swisshelicopter), il servizio forestale di Poschiavo, il personale UDSC e la Polizia cantonale dei Grigioni.

In serata il rogo è stato domato. Le indagini sulle cause sono attualmente in corso.