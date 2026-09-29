Bellinzona Nord, uscita chiusa nella notte per chi arriva dall'A13

La chiusura scatterà alle 20 e durerà fino alle 5 del mattino. Il provvedimento è legato ai lavori di risanamento dello strato d’usura della pavimentazione allo svincolo di Bellinzona Nord. Durante i lavori, gli automobilisti provenienti dalla A13 potranno utilizzare lo svincolo di Roveredo oppure quello di Bellinzona Sud, proseguendo poi sulla strada cantonale. La deviazione sarà segnalata.