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Bellinzona Nord, uscita chiusa nella notte per chi arriva dall'A13

La chiusura interesserà la notte di martedì 29 settembre.
Bellinzona Nord, uscita chiusa nella notte per chi arriva dall'A13
TiPress
Fonte rED
elaborata da Redazione
Bellinzona Nord, uscita chiusa nella notte per chi arriva dall'A13
La chiusura interesserà la notte di martedì 29 settembre.

BELLINZONA - Nella notte di martedì 29 settembre sarà chiusa l’uscita autostradale di Bellinzona Nord per chi proviene da nord sulla A13 e viaggia in direzione sud. Lo comunica l’Ufficio federale delle strade (USTRA).

La chiusura scatterà alle 20 e durerà fino alle 5 del mattino. Il provvedimento è legato ai lavori di risanamento dello strato d’usura della pavimentazione allo svincolo di Bellinzona Nord. Durante i lavori, gli automobilisti provenienti dalla A13 potranno utilizzare lo svincolo di Roveredo oppure quello di Bellinzona Sud, proseguendo poi sulla strada cantonale. La deviazione sarà segnalata.

Nessuna chiusura, invece, per chi arriva da sud: l’uscita di Bellinzona Nord resterà regolarmente transitabile.

L’USTRA invita gli utenti a rispettare la segnaletica e si scusa per gli eventuali disagi.

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