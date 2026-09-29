Domus Lusanigh, è il giorno della prima pietra

Il progetto Domus Lusanigh nasce dalla convinzione che l’abitare non significhi soltanto disporre di uno spazio, ma anche costruire relazioni, autonomia e senso di appartenenza alla comunità. «L’abitare non significa soltanto disporre di uno spazio, ma poter costruire relazioni, autonomia e appartenenza alla comunità», ha sottolineato Lorenzo Giacolini, segretario della Fondazione per l’inclusione.

La Fondazione per l’inclusione, nata nel 1986 con lo scopo di sostenere e promuovere iniziative di inclusione sul territorio ticinese, è proprietaria dell’intero complesso. Nel 2014 la Fondazione ha ricevuto in donazione dalla signora Carla Bernasocchi due delle particelle su cui sorge la nuova struttura, mentre una terza particella contigua è stata acquistata per garantire la sostenibilità economica del progetto nel lungo periodo.