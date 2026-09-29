Un unico percorso contro i vuoti sociali

BELLINZONA - Un percorso cantonale che accompagni le persone nei passaggi tra malattia, assicurazione invalidità, disoccupazione e assistenza sociale, evitando vuoti nella presa a carico. È quanto chiede una mozione presentata da Giovanni Albertini (Avanti con Ticino&Lavoro) e sottoscritta dai colleghi Amalia Mirante ed Evaristo Roncelli.