Sempre fermi in coda
I dati (impietosi) sui mesi appena trascorsi al San Gottardo: colonne in 73 giorni su 74, con il picco di 20 chilometri (e oltre tre ore di attesa)
I dati (impietosi) sui mesi appena trascorsi al San Gottardo: colonne in 73 giorni su 74, con il picco di 20 chilometri (e oltre tre ore di attesa)
SAN GOTTARDO - Sempre (o quasi) in colonna. Tra l'11 luglio e il 22 settembre 2026, i bollettini ufficiali della centrale svizzera del traffico hanno segnalato coda al tunnel autostradale del San Gottardo in 73 dei 74 giorni osservati.
Il 18 luglio: il giorno peggiore
I numeri vengono da Gottardo Live, un'app gratuita per iPhone e iPad che mostra in tempo reale chilometri di coda e tempi d'attesa nelle due direzioni, gli avvisi ufficiali, sette webcam lungo l'A2 e sul passo e il meteo ai portali di Göschenen e Airolo. Quando la coda si forma, peggiora o si scioglie, l'app manda una notifica: chi deve partire non ha bisogno di controllare di continuo.
«Il picco è arrivato sabato 18 luglio - si legge nell’analisi dei dati - 20 chilometri e 200 minuti di attesa verso sud. E la coda non è finita con le vacanze estive: a settembre, anche nei giorni feriali, si è formata ogni giorno, con un'attesa massima di 52 minuti in media».
Quando conviene spostarsi
Il sistema registra lo stato del tunnel ogni cinque minuti dall'11 luglio 2026. Sono circa 19’000 rilevazioni: i grafici e la tabella qui sotto vengono da lì. Tra le 11 e le 18 la coda c'è stata praticamente sempre. Prima delle 7 e dopo le 21 quasi mai: è la finestra per chi può scegliere.
L'app usa direttamente i dati dell'Ufficio federale delle strade (USTRA / VMZ-CH), pubblicati su opentransportdata.swiss, e non se ne inventa di propri: quando non c'è una coda ufficiale, non la mostra. È tradotta in italiano, tedesco, francese e inglese, le lingue di chi attraversa il Gottardo.
«Un'app per il Gottardo esisteva già, ma era carica di pubblicità e la coda bisognava andarsela a cercare - commenta Fabrizio Bacchin, lo sviluppatore di Gottardo Live - Volevo qualcosa di più semplice: apri e vedi subito com'è messa, nelle due direzioni, e se la coda si forma sei avvisato. Le notifiche restano gratuite per tutti: sono il motivo per cui l'app esiste».