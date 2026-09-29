Sempre fermi in coda

«Il picco è arrivato sabato 18 luglio - si legge nell’analisi dei dati - 20 chilometri e 200 minuti di attesa verso sud. E la coda non è finita con le vacanze estive: a settembre, anche nei giorni feriali, si è formata ogni giorno, con un'attesa massima di 52 minuti in media».

Quando conviene spostarsi

Il sistema registra lo stato del tunnel ogni cinque minuti dall'11 luglio 2026. Sono circa 19’000 rilevazioni: i grafici e la tabella qui sotto vengono da lì. Tra le 11 e le 18 la coda c'è stata praticamente sempre. Prima delle 7 e dopo le 21 quasi mai: è la finestra per chi può scegliere.