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Cassa malati, il Centro: «Segnali incoraggianti, ma bisogna proseguire»

Il Centro sottolinea la necessità di rafforzare le misure a livello cantonale e federale per contenere i costi della salute senza compromettere la qualità delle cure.
Cassa malati, il Centro: «Segnali incoraggianti, ma bisogna proseguire»
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Fonte il Centro
elaborata da Redazione
Cassa malati, il Centro: «Segnali incoraggianti, ma bisogna proseguire»
Il Centro sottolinea la necessità di rafforzare le misure a livello cantonale e federale per contenere i costi della salute senza compromettere la qualità delle cure.

L’aumento del 3,7% dei premi di cassa malati previsto in Ticino per il 2027 «non può certamente essere motivo di soddisfazione», ma il fatto che il rincaro sia inferiore alla media nazionale del 5% indica, secondo il Centro, che la strada intrapresa per contenere i costi della salute «sembra essere quella corretta».

Il partito chiede quindi di proseguire gli interventi cantonali sulla gestione dell’offerta, l’appropriatezza delle prestazioni, l’organizzazione delle cure, l’ambulatorizzazione, la pianificazione ospedaliera e la prevenzione. Tra le misure già adottate cita l’introduzione di numeri massimi in otto specializzazioni e gli interventi nel settore delle cure a domicilio e degli infermieri indipendenti.

Per il Centro, tuttavia, i Cantoni non possono affrontare da soli l’aumento dei costi. La Confederazione dovrebbe rafforzare gli strumenti a loro disposizione per intervenire sulla sovraofferta e sull’aumento eccessivo della spesa. In questa direzione va anche il piano in cinque punti presentato dal Centro svizzero, che comprende il rafforzamento delle cure di base, una remunerazione più orientata alla qualità e ai risultati, la piena attuazione del dossier elettronico del paziente e una maggiore prevenzione.

«Contenere la crescita dei costi non significa ridurre le cure necessarie o indebolire la qualità del nostro sistema sanitario», sottolinea il partito, secondo cui occorre agire contemporaneamente a livello cantonale e federale.

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