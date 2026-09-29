Cassa malati, il Centro: «Segnali incoraggianti, ma bisogna proseguire»

Il partito chiede quindi di proseguire gli interventi cantonali sulla gestione dell’offerta, l’appropriatezza delle prestazioni, l’organizzazione delle cure, l’ambulatorizzazione, la pianificazione ospedaliera e la prevenzione. Tra le misure già adottate cita l’introduzione di numeri massimi in otto specializzazioni e gli interventi nel settore delle cure a domicilio e degli infermieri indipendenti.