Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Ferma nel momento cruciale

Al di là di questa che può apparire come un piccolo sgarbo, è il trattamento complessivo vissuto nel suo anno da miss ad aver rattristato Naima. «Non ho mai ricevuto un sostegno finanziario durante l'anno. Mi era stato detto che avrei lavorato (quale vincitrice di Miss Universo Svizzera, ndr) e quindi non avrei avuto tanto tempo per lo studio o per un'attività in proprio. Quindi ho dedicato l'intero anno a questa esperienza. Ma, al ritorno dalla Thailandia a novembre, mi hanno chiamato dicendomi: "Guarda, ti lasciamo ferma fino a gennaio, così ti riposi". Mi sono detta: ma come, sono appena stata alla finale mondiale, si avvicina Natale: bisogna battere il ferro finché è caldo». Ma così non è stato. «Mi sono detta: non m'intendo di questi concorsi, magari hanno ragione loro».

A caccia di sponsor, in autonomia

A gennaio Naima ha ricevuto una chiamata dall'organizzazione. Lei si aspettava il via di un percorso condiviso, ma ecco la doccia fredda. Anzi, gelata. «Mi hanno detto: "Devi trovare tu gli sponsor e gli eventi". Sono rimasta sbalordita: non dovrebbe essere un compito dell'organizzazione?». A ciò si aggiunge il fatto che, essendo sotto contratto, Naima doveva muoversi per conto proprio ma poi la decisione finale su eventuali accordi spettava alla direttrice del concorso, Lina Poffet. «Non ho fatto molto in questi mesi, anche perché confesso che, a un certo punto, ho proprio smesso di cercare perché non volevo darle soldi». Uno sponsor, aggiunge, si aspetta naturalmente che una collaborazione abbia un seguito durante l’anno e che gli impegni presi vengano rispettati. «Quando questo non avviene, diventa difficile mantenere rapporti duraturi».