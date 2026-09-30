Cerca e trova immobili
Segnalaci
LODRINO

Per la prima volta nel luogo in cui la figlia è stata uccisa

I genitori di Ana Maria, la 21enne che ha perso brutalmente la vita il 26 gennaio 2025, raggiungono il rustico in cui è stato commesso il delitto. Il video.
Per la prima volta nel luogo in cui la figlia è stata uccisa
Per la prima volta nel luogo in cui la figlia è stata uccisa
Davide Giordano tio.ch
di Patrick ManciniGiornalista
Per la prima volta nel luogo in cui la figlia è stata uccisa
I genitori di Ana Maria, la 21enne che ha perso brutalmente la vita il 26 gennaio 2025, raggiungono il rustico in cui è stato commesso il delitto. Il video.

LODRINO - Venti interminabili mesi di attesa. E ora finalmente i genitori di Ana Maria possono vedere con i loro occhi il posto in cui la figlia è stata uccisa. Nadia e Vasile, la madre e il padre della 21enne rumena che ha perso brutalmente la vita nella notte tra sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025 in un rustico sopra Lodrino, per la prima volta riescono a posare un fiore nei pressi del luogo del delitto. «Per noi è un giorno speciale. Aspettavamo da tempo questo momento», raccontano in lacrime a tio.ch.

Un mondo sconosciuto
E il momento è arrivato nel pomeriggio di martedì 29 settembre 2026. Ieri insomma. In mattinata la coppia aveva avuto un colloquio a Lugano presso il Ministero pubblico con la procuratrice Chiara Buzzi. Poi lo spostamento nel Sopraceneri con destinazione la località rivierasca. Un mondo praticamente sconosciuto per questi due coniugi che da anni abitano a Limbiate, nella provincia di Monza e della Brianza.

La strada a curve
Si imbocca la strada forestale che porta alla località A Forn. Curva dopo curva l'attesa cresce. Si sale lievemente in quota, immersi nella vegetazione. È la stessa strada percorsa da Ana Maria quella notte, al fianco del suo compagno che la faceva prostituire. Ad attenderla, un 27enne della regione. Lo stesso 27enne che a un certo punto, sotto l'effetto di stupefacenti, darà in escandescenze e la ucciderà con un coltello. Per poi spararsi e morire, a sua volta, qualche giorno dopo in ospedale.

L'ultima chiamata
«Noi quella sera l'avevamo sentita al telefono, tramite videochiamata – ricorda la madre –. Ci hanno detto che andavano a una festa». «Poi il compagno ha chiuso la conversazione», precisa il padre. «Nei giorni dopo – aggiunge mamma Nadia – si è diffusa la voce che era morta una 21enne rumena. Abbiamo saputo la notizia da una amica».

«Chi ha ucciso nostra figlia è una bestia – dice il padre –. Ma noi ce l'abbiamo anche con il suo compagno (che vive nella zona di Cremona). Con l'uomo che quella notte ha accompagnato nostra figlia fino a questo posto. In auto c'era anche il cugino di lui. Hanno aspettato in macchina. E intanto lei stava morendo. Lui ha una grande responsabilità. Ma non si fa trovare. Alla polizia ha raccontato tante bugie».

Davide Giordano tio.chLa disperazione e la commozione dei genitori di Ana Maria.

La nipotina
La coppia, nonostante il delitto sia avvenuto in Svizzera, è stata seguita da un'avvocata di fiducia italiana. Una leggera anomalia legata alla situazione specifica del caso, con l'autore materiale del delitto morto a sua volta. Per ora, tra l'altro, non si intravedono concrete possibilità di risarcimento economico.

«Per noi sarebbe bello almeno ottenere la custodia della figlia di Ana Maria – sospirano i due genitori –. La bimba è ancora piccola. Adesso è presso i servizi sociali, a Milano. Sono tre mesi che non la vediamo. È tutto complicato».

Il piccolo altare
Alcuni fiori. Un paio di lumini. Una foto. Di colpo a poche decine di metri dal rustico sopra Lodrino spunta un piccolo altare dedicato ad Ana Maria. «Era tanto brava», continua a ripetere mamma Nadia. «Adesso abbiamo portato i fiori e le candele. Ora l'anima di nostra figlia forse può riposare in pace», conclude papà Vasile.


Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
lodrinoomicidio

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
2 gior
39
192

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
222

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
2 gior
83
78

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
1 gior
6
7

Elisa, fine della storia d'amore

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
19 ore
146
277

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
1 gior
36
138

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

La Fortezza si sgretola
LIVE
BELLINZONA
2 gior
81
182

La Fortezza si sgretola

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
1 gior
9
127

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
1 gior
84
170

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato
LIVE
CONFINE
2 gior
19
89

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
1 gior
114
338

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
16
38

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
18 ore

È morto Norberto Crivelli

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
1 gior
38
39

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
16 ore

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
LIVE
ITALIA
2 gior
14
71

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9
68

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
2 gior

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
1 gior
53
146

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
2 gior
6
25

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
22 ore
6
23

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce
LIVE
CANTONE
3 gior
29

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
15 ore
4
11

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
1 gior

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
1 gior
22
63

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
21 ore
5
68

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
1 gior
6
34

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
2 gior
14
60

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»
LIVE
COMMUNITY
16 ore
57
133

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»

Elvis Merzlikins cambia squadra
LIVE
NHL
1 gior
3
18

Elvis Merzlikins cambia squadra

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
2 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
1 gior
5
47

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»
LIVE
CANTONE
19 ore
112
273

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»
LIVE
SERIE A
3 gior
8
27

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
2 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne
LIVE
FRIBURGO
3 gior

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti
LIVE
GERMANIA
2 gior
3

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
12 ore
10
94

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»
LIVE
CANTONE
1 gior
36
54

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate
LIVE
SVIZZERA
3 gior
39
132

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino
LIVE
CONFINE
3 gior
29
52

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino

L'effetto Sannino dura un tempo
LIVE
PROMOTION LEAGUE
2 gior
8
31

L'effetto Sannino dura un tempo

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia
LIVE
TENNIS
1 gior
11
20

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia

Castelli o Fortezza?
LIVE
BELLINZONA
3 gior
8
28

Castelli o Fortezza?

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità
LIVE
VOTAZIONI
3 gior
39
25

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità

ULTIME NOTIZIE TICINO
Mucche, latte e degustazioni: è la due giorni del Mercato dei Formaggi
LIVE
BELLINZONA
7 min

Mucche, latte e degustazioni: è la due giorni del Mercato dei Formaggi

«Non esiste il diritto alla calunnia, nemmeno da parte dei granconsiglieri»
LIVE
CANTONE
35 min
1

«Non esiste il diritto alla calunnia, nemmeno da parte dei granconsiglieri»

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora
LIVE
MENDRISIOTTO
46 min
3

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
3 ore
31
67

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Cosa c'è dietro le Quattro Stagioni?
LIVE
LOCARNO
3 ore

Cosa c'è dietro le Quattro Stagioni?

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti
LIVE
PIOTTA
3 ore
2
10

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
12 ore
15
73

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

Cassa malati, il Centro: «Segnali incoraggianti, ma bisogna proseguire»
LIVE
CANTONE
13 ore
9
37

Cassa malati, il Centro: «Segnali incoraggianti, ma bisogna proseguire»

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»
LIVE
CASSE MALATI
14 ore
36
119

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»

Moon+Stars 2027: una notte con Gianna Nannini, una festa per Stress
LIVE
LOCARNO
15 ore
14

Moon+Stars 2027: una notte con Gianna Nannini, una festa per Stress