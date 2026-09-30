Per la prima volta nel luogo in cui la figlia è stata uccisa

La strada a curve

Si imbocca la strada forestale che porta alla località A Forn. Curva dopo curva l'attesa cresce. Si sale lievemente in quota, immersi nella vegetazione. È la stessa strada percorsa da Ana Maria quella notte, al fianco del suo compagno che la faceva prostituire. Ad attenderla, un 27enne della regione. Lo stesso 27enne che a un certo punto, sotto l'effetto di stupefacenti, darà in escandescenze e la ucciderà con un coltello. Per poi spararsi e morire, a sua volta, qualche giorno dopo in ospedale.

L'ultima chiamata

«Noi quella sera l'avevamo sentita al telefono, tramite videochiamata – ricorda la madre –. Ci hanno detto che andavano a una festa». «Poi il compagno ha chiuso la conversazione», precisa il padre. «Nei giorni dopo – aggiunge mamma Nadia – si è diffusa la voce che era morta una 21enne rumena. Abbiamo saputo la notizia da una amica».