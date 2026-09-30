Cosa c'è dietro le Quattro Stagioni?

Jablokov, ormai bellinzonese d'adozione e noto sulla scena internazionale, propone il celebre ciclo vivaldiano in un originale arrangiamento per quartetto formato da due violini, pianoforte e violoncello. L’esecuzione sarà accompagnata da una narrazione che intreccia musica e parole, ispirata ai sonetti che fanno da cornice ai concerti.

Vivaldi pubblicò infatti i quattro concerti insieme ad altrettanti sonetti, ciascuno dedicato a una stagione e pensato per descrivere ciò che la musica racconta - dal risveglio primaverile della natura ai temporali estivi, dalle feste d’autunno al freddo invernale. Durante il concerto, la narrazione accompagnerà l’ascolto secondo tre prospettive: la natura descritta da Vivaldi, il ritmo della vita dell’uomo attraverso le stagioni e, più profondamente, le stagioni come metafora della vita stessa. La primavera rappresenta la giovinezza, l’estate la maturità, l’autunno il tempo della consapevolezza e del raccolto, l’inverno la quiete, la riflessione o le difficoltà.