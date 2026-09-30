Board Forum, oltre 130 professionisti a confronto sulla gestione dei rischi

Dopo i saluti del presidente del BFSI, Alberto Stival, Massimo Michaud ha introdotto il tema della giornata con un intervento dedicato alla governance dei rischi esistenziali e al ruolo del CdA. Alla successiva tavola rotonda hanno partecipato Nicola Tettamanti, titolare e CEO di Tecnopinz SA e presidente di Swissmechanic; Stefano Colombo, presidente della Fondazione Agire, di Spinelli SA e di AEM; Chiara Burberi, AD di Family Next; e Claudia Grassi, Senior Management Consultant.

A chiudere l'incontro è stata un'intervista a Michela Figini. La campionessa olimpionica e mondiale di sci ha affrontato la gestione dei rischi dalla prospettiva di un'atleta, mettendo a confronto l'esperienza sportiva con quella delle organizzazioni economiche.