Board Forum, oltre 130 professionisti a confronto sulla gestione dei rischi
Sono stati inoltre consegnati i diplomi del percorso formativo "Certified Board Member SAQ 2026"
Sono stati inoltre consegnati i diplomi del percorso formativo "Certified Board Member SAQ 2026"
LUGANO - Oltre 130 persone, principalmente imprenditrici, imprenditori e professionisti attivi in diversi settori economici, hanno partecipato martedì 29 settembre all'incontro organizzato nell'Aula Polivalente del Campus universitario USI/SUPSI di Viganello. Al centro della giornata, la gestione dei rischi esistenziali delle organizzazioni e il ruolo dei Consigli di amministrazione.
L'evento, promosso dal Board Forum Svizzera Italiana (BFSI), che riunisce oltre 120 soci tra professionisti e membri di CdA, ha raggiunto la sua terza edizione. L'appuntamento annuale punta a creare uno spazio di confronto sui temi di attualità che interessano i Consigli di amministrazione.
Dopo i saluti del presidente del BFSI, Alberto Stival, Massimo Michaud ha introdotto il tema della giornata con un intervento dedicato alla governance dei rischi esistenziali e al ruolo del CdA. Alla successiva tavola rotonda hanno partecipato Nicola Tettamanti, titolare e CEO di Tecnopinz SA e presidente di Swissmechanic; Stefano Colombo, presidente della Fondazione Agire, di Spinelli SA e di AEM; Chiara Burberi, AD di Family Next; e Claudia Grassi, Senior Management Consultant.
A chiudere l'incontro è stata un'intervista a Michela Figini. La campionessa olimpionica e mondiale di sci ha affrontato la gestione dei rischi dalla prospettiva di un'atleta, mettendo a confronto l'esperienza sportiva con quella delle organizzazioni economiche.
La conferenza ha inoltre ospitato la cerimonia per i diplomati della sesta edizione del percorso formativo "Certified Board Member SAQ 2026", organizzato da SUPSI e Alma Impact AG. In totale, 34 professioniste e professionisti hanno ottenuto il riconoscimento. Simone Patelli, miglior diplomato, è stato premiato da Fabio Sacchi di Ticino Economico.
Qui l'elenco dei diplomati: Barbara Angelini Piva; Alberto Belloli; Diana Bolis; Stefan Brunner; Patrizia Buccoliero; Nadia Casciano; Camillo Censi; Stefania Collari; Pier Paolo D'Angelo; Luca de Marchi; Andrea Demarchi; Michele Di Tuccio; Matteo Franchini; Cristina Fumagalli; Enrico Gobino; Marzio Grassi; Luca Grassi; Nicolò Guidotti; David Imholz; Aldo Indelicato; Carmelo Malingamba; Matteo Massardo; Andrea Narciso; Simone Patelli; Radisa Peric; Dante Pesciallo; Brenno Rigo; Patrick Rusconi; Stefano Salini; Javier Sanchez; Andrea Schuster; Marco Sciara; Lorenzo Sorbi; Carlotta Zarattini.