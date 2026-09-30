«Contro la violenza sulle donne, illuminiamoci di rosso»
La Federazione Associazioni Femminili Ticino chiede ai Comuni ticinesi un gesto simbolico in occasione della giornata del 25 novembre.
La Federazione Associazioni Femminili Ticino chiede ai Comuni ticinesi un gesto simbolico in occasione della giornata del 25 novembre.
BELLINZONA - È un appello a tutti i Comuni ticinesi quello lanciato dalla Federazione Associazioni Femminili Ticino (Faftplus). E la richiesta è una sola: dare un segno visibile contro la violenza sulle donne, illuminando il nostro territorio di rosso.
«Ci sono colori che, nel tempo, sono diventati messaggi», viene sottolineato nella nota stampa. «Il rosa che illumina monumenti e luoghi simbolici in occasione del passaggio del Giro d’Italia in Ticino. Il blu scelto per richiamare l’attenzione sull’autismo. Colori che trasformano, anche solo per una sera, edifici, piazze e monumenti in strumenti di comunicazione e sensibilizzazione».
«Le donne continuano a essere vittime di violenza e continuano a morire»
«E allora perché non tingere di rosso il Ticino quale simbolo di impegno collettivo per porre fine a una piaga sociale che ancora troppo spesso è al centro delle cronache?», chiede la Faftplus. «Le donne continuano a essere vittime di violenza e continuano a morire. I numeri lo dicono, e niente di quanto fatto finora sembra bastare. Serve fare luce, serve un cambiamento culturale profondo».
La Federazione invita quindi ad aderire all'iniziativa "Illuminiamo di rosso i Comuni ticinesi" in occasione dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, la campagna internazionale che ogni anno, dal 25 novembre al 10 dicembre richiama cittadini e istituzioni alla responsabilità collettiva di contrastare ogni forma di violenza.
«Non voltiamoci dall'altra parte»
La proposta è semplice ma di forte impatto visivo: illuminare di rosso un edificio pubblico, un monumento, una piazza o un altro luogo significativo del proprio Comune, almeno nella giornata del 25 novembre e, dove possibile, anche durante i 16 giorni di attivismo. «Un gesto simbolico per affermare che occorre combattere ogni giorno, rompere il silenzio, non voltarsi dall’altra parte ma guardare in faccia una realtà insostenibile. Una presa di posizione chiara quale segno di solidarietà e di impegno verso una società più consapevole e rispettosa».
Faftplus darà visibilità ai Comuni aderenti attraverso i propri canali di comunicazione, contribuendo a trasformare tante singole luci in un unico messaggio che attraversa il Ticino: insieme contro la violenza sulle donne