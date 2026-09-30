«Contro la violenza sulle donne, illuminiamoci di rosso»

«Ci sono colori che, nel tempo, sono diventati messaggi», viene sottolineato nella nota stampa. «Il rosa che illumina monumenti e luoghi simbolici in occasione del passaggio del Giro d’Italia in Ticino. Il blu scelto per richiamare l’attenzione sull’autismo. Colori che trasformano, anche solo per una sera, edifici, piazze e monumenti in strumenti di comunicazione e sensibilizzazione».