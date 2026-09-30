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Due TILO in più per sabato prossimo
Per far fronte al forte flusso previsto ─ con l'inizio delle vacanze autunnali in diversi cantoni ─ per la giornata del 3 ottobre saranno attivati due collegamenti RE80 supplementari
Ti-Press
Fonte TILO
Due TILO in più per sabato prossimo
Per far fronte al forte flusso previsto ─ con l'inizio delle vacanze autunnali in diversi cantoni ─ per la giornata del 3 ottobre saranno attivati due collegamenti RE80 supplementari
Per alcuni cantoni è il momento delle vacanze autunnali. E in previsione dei forti flussi di traffico previsti da Nord a Sud, sabato circoleranno due collegamenti TILO RE80 supplementari via Mendrisio, Varese in direzione di Rho Fiera Milano e Milano Porta Garibaldi con coincidenze con i treni ad alta velocità italiani.
I dettagli dei due collegamenti extra:
- Locarno pt. 8:52, Lugano pt. 9:25, Mendrisio pt. 9.43, Milano Porta Garibaldi ar. 10:55
- Locarno pt. 9:52, Lugano pt. 10:25, Mendrisio pt. 10.43, Milano Porta Garibaldi ar. 11:55
Per maggiori informazioni l'utenza è invitata a consultare l'orario online o a utilizzare l'app FFS Mobile.
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