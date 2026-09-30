«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora

«Circa quindici franchi netti all'ora»

«In linea di massima sono tutti pensionati o gente che magari ha perso il lavoro e quindi si accontenta», spiega Alberto, precisando che nella squadra c'è anche qualche giovane. La paga? «Circa quindici franchi netti all'ora». Per la vendemmia il contratto dura generalmente un mese e mezzo, mentre chi lavora per tutta la stagione è impiegato da aprile a novembre.

La durata delle giornate varia a seconda del vigneto e del lavoro da svolgere: «Può durare tre ore come può durare sette, otto». Nel giorno della nostra visita (martedì 29 settembre), la squadra ha iniziato alle 7, con una pausa tra mezzogiorno e le 13 e la conclusione prevista attorno alle 15.