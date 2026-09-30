«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora
«Si accontentano»: chi sono i lavoratori delle vigne. Maurizio: «Ho lavorato 43 anni in fabbrica». Matteo, 52 anni: «Oggi non è più una festa».
«Si accontentano»: chi sono i lavoratori delle vigne. Maurizio: «Ho lavorato 43 anni in fabbrica». Matteo, 52 anni: «Oggi non è più una festa».
MENDRISIO - Sono 48, tra chi raccoglie l'uva e chi la carica, «tutti frontalieri» provenienti per lo più dal Varesotto. Incontriamo i lavoratori impegnati nella vendemmia sui colli del Mendrisiotto. Sono le 12:30 e durante la pausa c'è tempo e voglia di parlare.
Tra loro c'è Alberto, 60 anni, responsabile della gestione dei lavori in diversi vigneti. È lui a raccontarci come funziona la raccolta, mentre i vendemmiatori si riposano sulle sedie pieghevoli dopo il pranzo al sacco. Poi torneranno tra i filari per concludere la vendemmia del Merlot, al termine di un mese di caldo e fatica.
«Circa quindici franchi netti all'ora»
«In linea di massima sono tutti pensionati o gente che magari ha perso il lavoro e quindi si accontenta», spiega Alberto, precisando che nella squadra c'è anche qualche giovane. La paga? «Circa quindici franchi netti all'ora». Per la vendemmia il contratto dura generalmente un mese e mezzo, mentre chi lavora per tutta la stagione è impiegato da aprile a novembre.
La durata delle giornate varia a seconda del vigneto e del lavoro da svolgere: «Può durare tre ore come può durare sette, otto». Nel giorno della nostra visita (martedì 29 settembre), la squadra ha iniziato alle 7, con una pausa tra mezzogiorno e le 13 e la conclusione prevista attorno alle 15.
Per comporre il gruppo, il responsabile contatta innanzitutto quello che definisce lo «zoccolo duro», formato da persone che tornano di anno in anno. A queste si aggiungono le nuove candidature, presentate inviando il curriculum in Ticino: «In linea di massima c'è sempre una decina di persone nuove ogni anno». La fascia d'età indicata va dai 18 ai 70 anni.
Quest'anno a pesare sulla produzione è stata anche la grandine. «Dove è arrivata ha fatto grossi danni», racconta Alberto. La situazione, però, si è rivelata meno negativa di quanto temesse: «Pensavo fosse peggiore». Quanto alle caratteristiche dell'uva, segnala una gradazione alcolica elevata, legata alla concentrazione degli zuccheri e alla mancanza di pioggia.
Maurizio: «Ho lavorato 43 anni in fabbrica»
Tra i filari lavora Maurizio, in pensione dopo 43 anni trascorsi in fabbrica come litografo. Per lui quello in vigna è un mestiere completamente diverso, un'attività che gli permette di stare all'aria aperta, conoscere persone nuove ma non solo.
«Imparo un mestiere che non mi sarebbe mai frullato per la testa di fare nella vita, dal momento che prima mi occupavo completamente d'altro», racconta. Apprezzati sono soprattutto i rapporti che nascono sul campo: «Le persone che lavorano insieme a me sono tutte persone che prima non conoscevo: le incontri qui e condividi con loro questo mestiere». Per Maurizio, insomma, non si tratta soltanto di un lavoro: «È una piacevole distrazione».
Il lavoratore stagionale: «La vendemmia era una festa, oggi è diventata più fredda»
Per chi invece ha alle spalle molti anni tra le vigne, il confronto con il passato racconta un cambiamento della vendemmia. Matteo, 52 anni, di Varese, lavora come vignaiolo da metà aprile a novembre. Quella attuale è la sua quindicesima vendemmia in Ticino e la ventisettesima complessivamente.
Rispetto agli inizi, dice il "veterano", sono cambiati soprattutto i tempi di lavoro e l'atmosfera: «Una volta la vendemmia era più festeggiata», oggi invece è diventata «un po' più industriale». Oggi, dopo 27 raccolti, alla domanda se si sia perso parte del romanticismo di un tempo, Matteo non ha dubbi: «Sì. È diventata più fredda».