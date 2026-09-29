Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Secondo la proprietaria, erano le 7.15 e la città era alle prese con un'ondata di caldo. «Mio marito ha lasciato che il nostro cane si immergesse per qualche minuto, non ha corso sulla spiaggia e non c'era nessuno», racconta al quotidiano 24Heures. Ad attenderlo c'erano però due agenti della polizia municipale, che avrebbero spiegato di essere intervenuti dopo una segnalazione.