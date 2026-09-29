Il «torturatore di Moudon» condannato a 13 anni di carcere

In base all'atto d'accusa, l'uomo picchiò e sottopose a scariche elettriche nella zona genitale un amico che gli doveva una piccola somma di denaro. Avrebbe inoltre picchiato alcune amiche, strangolandole e colpendole con frecce metalliche sparate con delle cerbottane.

Considerato il suo «grado di pericolosità ancora elevato», il condannato dovrà inoltre sottoporsi a una misura terapeutica stazionaria. Ha già trascorso più di otto anni in detenzione preventiva e in regime di espiazione anticipata della pena. Il Ministero pubblico aveva chiesto 15 anni di reclusione, mentre la difesa ne aveva domandati 12 e un trattamento ambulatoriale.