Groupe E taglia 12 posti: colpiti soprattutto i dirigenti
L'azienda energetica garantisce supporto e misure sociali ai dipendenti coinvolti nei licenziamenti.
L'azienda energetica garantisce supporto e misure sociali ai dipendenti coinvolti nei licenziamenti.
FRIBURGO - Si delineano più precisamente i contorni dello snellimento dell'organico in atto presso l'azienda energetica friburghese Groupe E. I licenziamenti saranno dodici, nove di questi riguardano dei quadri.
L'intenzione di procedere a dei tagli al personale nell'ambito di una riorganizzazione era già stata comunicata dalla società lo scorso mese di giugno. Non era tuttavia nota nei dettagli la portata di questa operazione.
Dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori, analizzato la situazione ed esplorato soluzioni individuali, i licenziamenti sono ora definitivi, annuncia oggi in una nota Groupe E. Le persone interessate, viene assicurato, riceveranno le prestazioni previste dal piano sociale vigente e supporto nella ricerca di un nuovo impiego.
La ristrutturazione interna entrerà in vigore dall'anno prossimo. L'obiettivo è snellire le strutture, abbreviare i processi decisionali e sfruttare le sinergie. I cambiamenti nel settore energetico e la crescente pressione in materia di efficienza sono le giustificazioni fornite per queste decisioni.