Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Groupe E taglia 12 posti: colpiti soprattutto i dirigenti

L'azienda energetica garantisce supporto e misure sociali ai dipendenti coinvolti nei licenziamenti.
Groupe E taglia 12 posti: colpiti soprattutto i dirigenti
20min/Matthias Spicher
Fonte Ats
di Redazione
Groupe E taglia 12 posti: colpiti soprattutto i dirigenti
L'azienda energetica garantisce supporto e misure sociali ai dipendenti coinvolti nei licenziamenti.

FRIBURGO - Si delineano più precisamente i contorni dello snellimento dell'organico in atto presso l'azienda energetica friburghese Groupe E. I licenziamenti saranno dodici, nove di questi riguardano dei quadri.

L'intenzione di procedere a dei tagli al personale nell'ambito di una riorganizzazione era già stata comunicata dalla società lo scorso mese di giugno. Non era tuttavia nota nei dettagli la portata di questa operazione.

Dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori, analizzato la situazione ed esplorato soluzioni individuali, i licenziamenti sono ora definitivi, annuncia oggi in una nota Groupe E. Le persone interessate, viene assicurato, riceveranno le prestazioni previste dal piano sociale vigente e supporto nella ricerca di un nuovo impiego.

La ristrutturazione interna entrerà in vigore dall'anno prossimo. L'obiettivo è snellire le strutture, abbreviare i processi decisionali e sfruttare le sinergie. I cambiamenti nel settore energetico e la crescente pressione in materia di efficienza sono le giustificazioni fornite per queste decisioni.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
friburgogroupe elicenziamenti
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
1 gior
35
188

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
225

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
1 gior
70
76

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
1 gior
36
141

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate
LIVE
SVIZZERA
3 gior
39
133

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate

La Fortezza si sgretola
LIVE
BELLINZONA
2 gior
80
184

La Fortezza si sgretola

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
4 ore
124
235

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
1 gior
84
172

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
23 ore
5
7

Elisa, fine della storia d'amore

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato
LIVE
CONFINE
2 gior
19
91

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
9 ore
7
118

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
1 gior
114
343

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
16
39

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù
LIVE
DERBY
2 gior
83
139

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino
LIVE
CONFINE
3 gior
29
53

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
1 gior
37
41

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
2 gior

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
LIVE
ITALIA
2 gior
14
72

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla
LIVE
ITALIA
3 gior
34

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9
69

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
10 ore
53
148

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
1 gior
6
27

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne
LIVE
FRIBURGO
2 gior

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce
LIVE
CANTONE
2 gior
29

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
11 ore

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
6 ore
3
21

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
3 ore

È morto Norberto Crivelli

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
8 ore
20
61

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni
LIVE
NAZIONALE
2 gior
7
26

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
5 ore
4
64

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
1 ora

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
1 gior
14
60

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
1 gior
5
48

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»
LIVE
SERIE A
2 gior
8
29

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
1 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero
LIVE
SVIZZERA
3 gior
5
28

Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
99
154

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione

Elvis Merzlikins cambia squadra
LIVE
NHL
10 ore
3
16

Elvis Merzlikins cambia squadra

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti
LIVE
GERMANIA
2 gior
3

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti

L'effetto Sannino dura un tempo
LIVE
PROMOTION LEAGUE
2 gior
8
34

L'effetto Sannino dura un tempo

Castelli o Fortezza?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
8
28

Castelli o Fortezza?

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»
LIVE
CANTONE
9 ore
36
56

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
39
26

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
1 gior
6
33

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia
LIVE
TENNIS
22 ore
10
21

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia

Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando
LIVE
CONFINE
3 gior
3
13

Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Esplosione in un appartamento, «ipotesi fuga di gas»
LIVE
NEUCHÂTEL
23 min

Esplosione in un appartamento, «ipotesi fuga di gas»

«In Parlamento serve un posto per dormire»
LIVE
SVIZZERA
1 ora
6

«In Parlamento serve un posto per dormire»

Autista si addormenta per un attimo: furgone contro un furgone
LIVE
TURGOVIA
1 ora
1

Autista si addormenta per un attimo: furgone contro un furgone

«Il sistema è buono, quindi costa»
LIVE
SVIZZERA
1 ora
9
28

«Il sistema è buono, quindi costa»

USS: «Serve un freno legislativo ai premi di cassa malati»
LIVE
SVIZZERA
1 ora
13

USS: «Serve un freno legislativo ai premi di cassa malati»

Armi svizzere, Berna vuole facilitare l'esportazione di materiale bellico
LIVE
SVIZZERA
2 ore
9
31

Armi svizzere, Berna vuole facilitare l'esportazione di materiale bellico

Precipita in un crepaccio e muore
LIVE
VALLESE
2 ore

Precipita in un crepaccio e muore

Investimenti immobiliari: la fiducia rimane elevata, meno in Ticino
LIVE
SVIZZERA
3 ore

Investimenti immobiliari: la fiducia rimane elevata, meno in Ticino

Incendio nella notte: quattro veicoli distrutti e un pompiere ferito
LIVE
ZUGO
3 ore

Incendio nella notte: quattro veicoli distrutti e un pompiere ferito

La Svizzera si conferma leader mondiale dell’innovazione
LIVE
SVIZZERA
4 ore

La Svizzera si conferma leader mondiale dell’innovazione