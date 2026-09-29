Groupe E taglia 12 posti: colpiti soprattutto i dirigenti

Dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori, analizzato la situazione ed esplorato soluzioni individuali, i licenziamenti sono ora definitivi, annuncia oggi in una nota Groupe E. Le persone interessate, viene assicurato, riceveranno le prestazioni previste dal piano sociale vigente e supporto nella ricerca di un nuovo impiego.

La ristrutturazione interna entrerà in vigore dall'anno prossimo. L'obiettivo è snellire le strutture, abbreviare i processi decisionali e sfruttare le sinergie. I cambiamenti nel settore energetico e la crescente pressione in materia di efficienza sono le giustificazioni fornite per queste decisioni.