Incendio nella notte: quattro veicoli distrutti e un pompiere ferito
I danni sono ingenti, le cause ancora sconosciute
I danni sono ingenti, le cause ancora sconosciute
BAAR - Un violento incendio ha distrutto diversi veicoli nella tarda serata di lunedì 28 settembre a Baar (ZG). Poco prima delle 22.15, la polizia ha ricevuto varie segnalazioni e ha inviato sul posto agenti e pompieri.
All’arrivo dei soccorsi, quattro veicoli erano già completamente avvolti dalle fiamme. L’incendio si era inoltre propagato a un edificio commerciale adiacente. Grazie all’azione rapida e coordinata delle squadre antincendio, il rogo è stato circoscritto ed estinto, evitando danni ancora più gravi.
Durante le operazioni uno dei pompieri di Baar ha riportato lievi ferite, soccorso immediatamente dal servizio di emergenza che gli ha prestato assistenza medica sul posto.
I danni materiali sono ingenti: secondo le prime stime si parla di alcune centinaia di migliaia di franchi. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e sono oggetto di indagini da parte del servizio investigativo della polizia di Zugo.
La Sihlbruggstrasse è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di spegnimento e ripristino; il traffico è stato deviato. La polizia lancia un appello a eventuali testimoni: chi abbia osservato movimenti sospetti nella zona della Ruessenstrasse o possa fornire informazioni sull’incendio è invitato a contattare la polizia di Zugo al numero 041 595 41 41.