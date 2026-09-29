Investimenti immobiliari: la fiducia rimane elevata, meno in Ticino

L'indicatore, che si basa su un sondaggio condotto fra circa 370 specialisti, si è attestato nel 2026 a 47,5 punti, a fronte dei 69,5 punti osservati nel 2025, valore più alto dal 2012, anno a partire dal quale viene calcolato il parametro. Nel 2024 erano registrati 29,9 punti e nel 2023 -77,4 punti, record negativo.