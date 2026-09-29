VALLESE
Precipita in un crepaccio e muore
L'uomo si era avventurato in una zona vietata sul ghiacciaio del Piccolo Cervino; in corso le indagini sulle cause dell'incidente.
Polizia canton Vallese
Fonte RED
Precipita in un crepaccio e muore
L'uomo si era avventurato in una zona vietata sul ghiacciaio del Piccolo Cervino; in corso le indagini sulle cause dell'incidente.
ZERMATT (VS) - Un uomo di 55 anni ha perso la vita lunedì 28 settembre in un incidente sul plateau del Breithorn, sopra Zermatt.
Poco dopo mezzogiorno, per ragioni ancora da chiarire, l'uomo si è addentrato in una zona glaciale vietata ai pedoni, nei pressi del ghiacciaio del Piccolo Cervino, ed è precipitato in un crepaccio.
Allertati, i soccorritori hanno immediatamente avviato le ricerche e hanno localizzato rapidamente l'uomo all'interno del crepaccio. Non hanno però potuto fare altro che constatarne il decesso.
La vittima è un cittadino statunitense di 55 anni. Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per determinare le circostanze esatte dell'incidente.
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