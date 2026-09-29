Precipita in un crepaccio e muore

Allertati, i soccorritori hanno immediatamente avviato le ricerche e hanno localizzato rapidamente l'uomo all'interno del crepaccio. Non hanno però potuto fare altro che constatarne il decesso.

La vittima è un cittadino statunitense di 55 anni. Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per determinare le circostanze esatte dell'incidente.