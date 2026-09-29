La Svizzera si conferma leader mondiale dell’innovazione

Giunto alla 18esima edizione, l'indice è basato su 80 indicatori, che spaziano dalla spesa in ricerca e sviluppo alle operazioni di capitale di rischio, passando per le esportazioni di alta tecnologia e i depositi di domande di titoli di proprietà intellettuale. Vengono passati al setaccio quasi 140 paesi.

«I paesi che registrano i progressi più rapidi sono quelli che considerano l'innovazione un motore fondamentale di resilienza, crescita e competitività», afferma il direttore dell'OMPI Daren Tang, citato in un comunicato. «Ciò ci ricorda che gli ecosistemi dell'innovazione devono essere sostenuti e alimentati da politiche ponderate, investimenti significativi e collaborazione intersettoriale», aggiunge il 54enne cittadino di Singapore.