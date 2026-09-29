Esplosione in uno stabile vicino alla stazione: «Quattro feriti»
Le autorità hanno evacuato l’edificio e chiuso l’area, mentre proseguono i soccorsi.
Le autorità hanno evacuato l’edificio e chiuso l’area, mentre proseguono i soccorsi.
NEUCHÂTEL - Un'esplosione si è verificata oggi in uno stabile di Neuchâtel, non lontano dalla stazione La polizia cantonale ha indicato a Keystone-ATS che un intervento è in corso, confermando un'informazione di Arcinfo.
Le autorità, che inizialmente avevano di situazione era «piuttosto grave», hanno confermato che vi sono stati quattro feriti, di cui uno grave. Lo hanno confermato le autorità neocastellane su richiesta all'agenzia di stampa Keystone-ATS.
L'edificio è stato evacuato e la strada è stata chiusa. Un drone sorvola la zona, ha riferito un vicino.
A 20minutes un testimone ha raccontato di aver avvertito una forte deflagrazione mentre si trovava sulla banchina della stazione. Era da poco passato mezzogiorno e stava aspettando un treno in stazione. Secondo quanto riferito dall'uomo, l'incidente non avrebbe provocato interruzioni del traffico ferroviario. Prima di salire sul treno, tuttavia, ha visto arrivare almeno due camion dei pompieri dotati di autoscala e alcuni agenti di polizia.
Articolo in aggiornamento
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