Esplosione in uno stabile vicino alla stazione: «Quattro feriti»

L'edificio è stato evacuato e la strada è stata chiusa. Un drone sorvola la zona, ha riferito un vicino.

A 20minutes un testimone ha raccontato di aver avvertito una forte deflagrazione mentre si trovava sulla banchina della stazione. Era da poco passato mezzogiorno e stava aspettando un treno in stazione. Secondo quanto riferito dall'uomo, l'incidente non avrebbe provocato interruzioni del traffico ferroviario. Prima di salire sul treno, tuttavia, ha visto arrivare almeno due camion dei pompieri dotati di autoscala e alcuni agenti di polizia.