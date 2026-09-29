Armi svizzere, Berna vuole facilitare l'esportazione di materiale bellico

«Non si tratta in alcun caso di un assegno in bianco per il Consiglio federale», ha sottolineato il presidente della Confederazione e capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) Guy Parmelin durante la conferenza stampa. «Ogni esportazione di materiale bellico resta soggetta a un'autorizzazione, come avviene già oggi». Tutte le autorizzazioni, ha aggiunto, dovranno continuare a essere conformi «al diritto della neutralità, ai diritti umani e agli altri obblighi internazionali della Svizzera». La riforma, insomma, garantisce al Consiglio federale una maggiore flessibilità in materia di politica estera in caso di crisi eccezionali e rafforza l'industria svizzera degli armamenti quale fondamento della difesa nazionale.