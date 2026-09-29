USS: «Serve un freno legislativo ai premi di cassa malati»

E soprattutto, non è una legge di natura che i premi aumentino costantemente di pari passo con i costi: il parlamento potrebbe modificare la legge e limitare la progressione, ad esempio, al 3%. È proprio quanto chiede una mozione del presidente dell'USS Pierre-Yves Maillard, che sarà trattata domani dal Consiglio degli Stati. «Gli aumenti dei costi che andassero oltre tale soglia dovrebbero poi essere finanziati tramite imposte sociali o legate al reddito e non attraverso premi pro capite antisociali», argomenta la federazione sindacale.

Secondo l'USS la situazione attuale è dannosa dal punto di vista della politica sanitaria, insostenibile nell'ottica della politica sociale e assurda in termini di politica economica. «Se sempre più persone sono costrette a risparmiare sui premi a scapito del proprio sostentamento, non sono solo i milioni di persone coinvolte a farne le spese: anche l'economia nazionale ne risente». E se sempre più persone si rivolgono alle cure troppo tardi a causa dell'esorbitante quota a loro carico, il costo finirà per aumentare per tutti, conclude l'organismo di difesa dei lavoratori.