Autista si addormenta per un attimo: furgone contro un furgone

WEINFELDEN - Nel pomeriggio di ieri, verso le 15.15, un 57enne alla guida di un furgone percorreva la Lagerstrasse a Weinfelden in direzione del centro città. All'altezza della Storchenstrasse, il veicolo è finito sulla corsia opposta e si è scontrato con un furgone che arrivava in senso contrario.