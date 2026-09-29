TURGOVIA
Autista si addormenta per un attimo: furgone contro un furgone
Colpo di sonno al volante. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente.
Kapo TG
Nell'incidente è stato causato un danno di diverse migliaia di franchi.
Autista si addormenta per un attimo: furgone contro un furgone
Colpo di sonno al volante. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente.
WEINFELDEN - Nel pomeriggio di ieri, verso le 15.15, un 57enne alla guida di un furgone percorreva la Lagerstrasse a Weinfelden in direzione del centro città. All'altezza della Storchenstrasse, il veicolo è finito sulla corsia opposta e si è scontrato con un furgone che arrivava in senso contrario.
Agli agenti della polizia cantonale turgoviese, il 57enne ha dichiarato di aver avuto un colpo di sonno.
Nessuno è rimasto ferito, mentre i danni ai veicoli ammontano a diverse migliaia di franchi.
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