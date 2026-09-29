«In Parlamento serve un posto per dormire»

Un'indagine condotta da Rasch su 16 membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, di cui riferisce oggi il Blick, indica che durante le sessioni dormono in media sei ore e dieci minuti per notte, circa 50 minuti in meno rispetto al solito. Secondo il ricercatore, le persone stanche tendono a prendere decisioni più rischiose e hanno maggiori difficoltà ad assimilare le informazioni.