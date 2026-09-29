Esplosione in un appartamento, «ipotesi fuga di gas»

Una decina di residenti hanno dovuto trovare un altro alloggio, dato che il condominio ha subito importanti danni per le fiamme e l'onda d'urto. Gli stabili nei paraggi sono invece usciti indenni dall'esplosione, al contrario di un gatto che è rimasto ucciso.

«In questa fase si sta studiando l'ipotesi di una fuga di gas», ha indicato la polizia. Nessuna pista è però al momento privilegiata. Altri dettagli, come l'età dei feriti o la natura delle loro lesioni, così come il piano interessato, non sono stati divulgati.