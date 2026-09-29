Esplosione in un appartamento, «ipotesi fuga di gas»
Uno dei quattro feriti è stato elitrasportato in ospedale dalla Rega
NEUCHÂTEL - Un'esplosione, seguita da un incendio, si è verificata oggi in un appartamento a Neuchâtel, provocando il ferimento di quattro persone, di cui una in modo grave. Lo ha comunicato la polizia cantonale, che al momento ignora cosa abbia causato il botto.
La deflagrazione è avvenuta qualche minuto prima di mezzogiorno in un immobile a nord della stazione, in rue des Fahys, ha precisato durante un punto stampa nel pomeriggio Elsa Girardin, responsabile della comunicazione per le forze dell'ordine neocastellane. La persona seriamente ferita è stata elitrasportata in ospedale con la Rega.
Una decina di residenti hanno dovuto trovare un altro alloggio, dato che il condominio ha subito importanti danni per le fiamme e l'onda d'urto. Gli stabili nei paraggi sono invece usciti indenni dall'esplosione, al contrario di un gatto che è rimasto ucciso.
«In questa fase si sta studiando l'ipotesi di una fuga di gas», ha indicato la polizia. Nessuna pista è però al momento privilegiata. Altri dettagli, come l'età dei feriti o la natura delle loro lesioni, così come il piano interessato, non sono stati divulgati.
Le forze dell'ordine hanno isolato l'area. A fine pomeriggio, auto, bus e pedoni non potevano ancora passare dalla strada davanti all'edificio. Sul posto sono intervenuti una cinquantina fra agenti, pompieri e soccorritori.