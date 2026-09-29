Greta Thunberg accende i riflettori sul Sahara Occidentale

Giunta al festival del cinema in veste di sostenitrice - oggi pomeriggio sul Green Carpet e dopo la proiezione per esprimersi sulla causa -, ha dichiarato: «Il film è molto commovente. Racconta di un tradimento: quello dell'occupazione e dell'indifferenza del mondo verso questo conflitto». Thunberg ha aggiunto che le persone privilegiate dovrebbero schierarsi al fianco dei Sahrawi e lottare con loro: «Dobbiamo parlarne e diffondere il messaggio. Altrimenti siamo solo degli ipocriti».