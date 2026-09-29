Cerca e trova immobili
Segnalaci
Zurich Film Festival

Greta Thunberg accende i riflettori sul Sahara Occidentale

L'attivista svedese rilancia il dibattito internazionale sulla causa Sahrawi al Zurich Film Festival.
Greta Thunberg accende i riflettori sul Sahara Occidentale
afp
Fonte Ats
di Redazione
Greta Thunberg accende i riflettori sul Sahara Occidentale
L'attivista svedese rilancia il dibattito internazionale sulla causa Sahrawi al Zurich Film Festival.

ZURIGO - In occasione dello Zurich Film Festival, Greta Thunberg ha partecipato alla prima di un film sulla lotta del popolo Sahrawi per chiedere fatti e non parole a favore del Sahara Occidentale, lasciando tuttavia i riflettori puntati sulla reale protagonista della serata.

La pellicola «My Home of Wind and Sand», realizzata nell'arco di oltre dieci anni, racconta la storia di Najla Mohamed Lamin, cresciuta in un campo profughi nel deserto algerino. Il sogno della protagonista di fare ritorno in una patria indipendente resta però lontano, poiché il territorio continua a essere occupato dal Marocco.

Per Najla Mohamed Lamin si tratta di un'enorme ingiustizia: «Il mondo ci nega il diritto fondamentale di svolgere un libero referendum sul nostro futuro», ha dichiarato a Zurigo a margine della proiezione. Nonostante il documentario sia molto personale e ricco di dettagli intimi, la protagonista ha confidato di aver pensato soprattutto alle storie di altri Sahrawi, ancora più forti della sua.

Un conflitto ignorato
Greta Thunberg ha visitato un campo profughi Sahrawi nel 2025. Da allora ha più volte messo in evidenza le interconnessioni tra la battaglia dei Sahrawi, la crisi climatica globale e la giustizia sociale.

Giunta al festival del cinema in veste di sostenitrice - oggi pomeriggio sul Green Carpet e dopo la proiezione per esprimersi sulla causa -, ha dichiarato: «Il film è molto commovente. Racconta di un tradimento: quello dell'occupazione e dell'indifferenza del mondo verso questo conflitto». Thunberg ha aggiunto che le persone privilegiate dovrebbero schierarsi al fianco dei Sahrawi e lottare con loro: «Dobbiamo parlarne e diffondere il messaggio. Altrimenti siamo solo degli ipocriti».

Il Marocco rivendica il Sahara Occidentale dal 1975, anno in cui l'ex potenza coloniale, la Spagna, ha abbandonato il territorio. L'Europa non può far finta di non essere coinvolta, ha sottolineato Najla Mohamed Lamin, aggiungendo che il sostegno fornito da altri Paesi contribuisce a far sì che il Marocco continui a opprimere il suo popolo: «Il mondo vuole metterci a tacere, ma non ci lasceremo dire cosa dobbiamo fare».

I Sahrawi sono un popolo nomade di lingua araba originario della regione nord-occidentale del Sahara. Tradizionalmente legati al territorio del Sahara Occidentale rivendicano l'autodeterminazione e l'indipendenza della propria terra, in gran parte occupata dal Marocco, mentre una rilevante porzione della popolazione vive da decenni nei campi profughi in Algeria.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
greta thunbergzurich film festival
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
1 gior
37
191

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
226

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
1 gior
83
79

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
1 gior
6
7

Elisa, fine della storia d'amore

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
10 ore
143
274

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
1 gior
36
140

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

La Fortezza si sgretola
LIVE
BELLINZONA
2 gior
81
183

La Fortezza si sgretola

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
1 gior
84
173

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
15 ore
8
128

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato
LIVE
CONFINE
2 gior
19
90

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
1 gior
114
342

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
16
39

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
1 gior
38
40

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
9 ore

È morto Norberto Crivelli

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
7 ore

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
LIVE
ITALIA
2 gior
14
72

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
2 gior

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9
68

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
16 ore
53
147

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
2 gior
6
26

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce
LIVE
CANTONE
2 gior
29

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
12 ore
5
22

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino
LIVE
CONFINE
3 gior
29
52

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù
LIVE
DERBY
3 gior
84
137

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
17 ore

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate
LIVE
SVIZZERA
3 gior
39
133

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne
LIVE
FRIBURGO
3 gior

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
14 ore
22
62

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
11 ore
5
68

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
6 ore
3
9

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
1 gior
14
60

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
2 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
1 gior
6
34

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

Elvis Merzlikins cambia squadra
LIVE
NHL
16 ore
3
18

Elvis Merzlikins cambia squadra

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
1 gior
5
47

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»
LIVE
SERIE A
2 gior
8
29

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
1 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»
LIVE
CANTONE
9 ore
111
268

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
3 ore
11
22

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti
LIVE
GERMANIA
2 gior
3

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»
LIVE
COMMUNITY
7 ore
52
121

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»
LIVE
CANTONE
15 ore
36
54

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»

L'effetto Sannino dura un tempo
LIVE
PROMOTION LEAGUE
2 gior
8
34

L'effetto Sannino dura un tempo

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni
LIVE
NAZIONALE
3 gior
7
26

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni

Castelli o Fortezza?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
8
28

Castelli o Fortezza?

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
39
25

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia
LIVE
TENNIS
1 gior
11
20

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
27 min
1

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
2 ore
7
29

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Il «torturatore di Moudon» condannato a 13 anni di carcere
LIVE
VAUD
5 ore
6
14

Il «torturatore di Moudon» condannato a 13 anni di carcere

Esplosione in un appartamento, «ipotesi fuga di gas»
LIVE
NEUCHÂTEL
6 ore
1

Esplosione in un appartamento, «ipotesi fuga di gas»

«In Parlamento serve un posto per dormire»
LIVE
SVIZZERA
6 ore
25
63

«In Parlamento serve un posto per dormire»

Autista si addormenta per un attimo: furgone contro un furgone
LIVE
TURGOVIA
7 ore
1
1

Autista si addormenta per un attimo: furgone contro un furgone

«Il sistema è buono, quindi costa»
LIVE
SVIZZERA
7 ore
12
51

«Il sistema è buono, quindi costa»

USS: «Serve un freno legislativo ai premi di cassa malati»
LIVE
SVIZZERA
7 ore
3
27

USS: «Serve un freno legislativo ai premi di cassa malati»

Groupe E taglia 12 posti: colpiti soprattutto i dirigenti
LIVE
SVIZZERA
8 ore
2

Groupe E taglia 12 posti: colpiti soprattutto i dirigenti

Armi svizzere, Berna vuole facilitare l'esportazione di materiale bellico
LIVE
SVIZZERA
8 ore
12
108

Armi svizzere, Berna vuole facilitare l'esportazione di materiale bellico