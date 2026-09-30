Mucche, latte e degustazioni: è la due giorni del Mercato dei Formaggi

Uno degli appuntamenti centrali è previsto domenica, a partire dalle 11.15, con la tradizionale transumanza. Le mucche, in arrivo dalla stazione FFS di Bellinzona, attraverseranno il centro cittadino percorrendo viale Stazione, via Camminata e via Dogana, fino a raggiungere piazza Governo. Gli animali sfileranno addobbati a festa con campanacci decorati, ghirlande di fiori, nastri e ornamenti colorati, rievocando la discesa dagli alpeggi e il ritorno a valle, una tradizione legata alla storia e all'economia delle regioni alpine.

Nel pomeriggio di domenica, alle 14.30, sarà invece la volta della premiazione del miglior formaggio. Le forme in concorso saranno esaminate da una giuria di esperti dell'ATIAF - Associazione Ticinese Assaggiatori di Formaggi - e da una giuria Slow Food. Quattro le categorie previste: formaggi di mucca, formaggi misti di mucca e capra, formaggi di capra e formaggelle. Al termine delle valutazioni saranno proclamati i vincitori di ciascuna categoria.