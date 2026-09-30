Mucche, latte e degustazioni: è la due giorni del Mercato dei Formaggi
Il centro di Bellinzona si trasformerà il 10 e l'11 ottobre in un percorso di sapori e tradizioni con degustazioni, transumanza e concorsi dedicati alle eccellenze casearie e vinicole locali.
BELLINZONA - Due giornate dedicate ai formaggi delle Alpi ticinesi e del Moesano, tra produttori, degustazioni, tradizioni ed enogastronomia. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il centro storico di Bellinzona ospiterà il Mercato dei Formaggi, con la tradizionale transumanza e un concorso per premiare le migliori produzioni del territorio.
Il mercato sarà aperto sabato dalle 10 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 17. Le vie e le piazze del centro storico saranno animate dalle bancarelle di produttori e casari, con la possibilità di degustare e acquistare le diverse specialità e di conoscere direttamente chi lavora e trasforma il latte del territorio. Un'occasione anche per scoprire le caratteristiche che distinguono le diverse produzioni della tradizione alpina.
Uno degli appuntamenti centrali è previsto domenica, a partire dalle 11.15, con la tradizionale transumanza. Le mucche, in arrivo dalla stazione FFS di Bellinzona, attraverseranno il centro cittadino percorrendo viale Stazione, via Camminata e via Dogana, fino a raggiungere piazza Governo. Gli animali sfileranno addobbati a festa con campanacci decorati, ghirlande di fiori, nastri e ornamenti colorati, rievocando la discesa dagli alpeggi e il ritorno a valle, una tradizione legata alla storia e all'economia delle regioni alpine.
Nel pomeriggio di domenica, alle 14.30, sarà invece la volta della premiazione del miglior formaggio. Le forme in concorso saranno esaminate da una giuria di esperti dell'ATIAF - Associazione Ticinese Assaggiatori di Formaggi - e da una giuria Slow Food. Quattro le categorie previste: formaggi di mucca, formaggi misti di mucca e capra, formaggi di capra e formaggelle. Al termine delle valutazioni saranno proclamati i vincitori di ciascuna categoria.
Il fine settimana non sarà dedicato soltanto alle produzioni casearie. Saranno presenti anche alcuni tra i principali produttori di vino della zona con le loro degustazioni. Per partecipare agli «Assaggi Vini» sarà disponibile una tessera che comprenderà anche un bicchiere realizzato da un artista locale.
L'offerta enogastronomica sarà completata da bancarelle con pasticceria, cioccolato, pane, miele e castagne. In piazza Governo saranno inoltre presenti le caprette, pensate in particolare per i visitatori più piccoli. Il programma prevede infine intrattenimento musicale e la possibilità di assaggiare i menu proposti dai ristoranti della zona nell'ambito della rassegna.