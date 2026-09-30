SNL contro Sirica e Canetta: «Non esiste il diritto alla calunnia, nemmeno da parte dei granconsiglieri»

Nell'atto parlamentare, Sirica e Canetta hanno inoltre definito la governance di SNL «come minimo [...] opaca». Un'altra affermazione respinta dalla società: «Il fatto di essere deputati in parlamento non significa avere la licenza di diffondere impunemente calunnie e falsità». SNL ha quindi «dato mandato ai propri avvocati di promuovere le necessarie azioni penali qualora le notizie riportate dalla stampa dovessero davvero corrispondere a quanto scritto dai due Gran Consiglieri».

Quella odierna non è altro che l'ennesima presa di posizione della società. Proprio ieri i membri del Consiglio d'amministrazione di SNL – Agostino Ferrazzini, Enea Petrini, Guido Santini, Nicola Brivio, Edo Bobbià, Nicola Oteri e Ruedi Stadelmann – avevano «personalmente firmato un comunicato» nel quale garantiscono che SNL opera «in totale trasparenza e correttezza», con bilanci regolarmente sottoposti agli organi di revisione. La società ha inoltre ribadito l'intenzione di «far integralmente rispettare» gli «effetti e diritti» legati alla concessione per la navigazione sul Lago Maggiore, valida fino al 2046, respingendo «ogni rappresentazione che possa mettere in dubbio la correttezza della propria gestione». Nella stessa nota, SNL aveva confermato la disponibilità a un «confronto istituzionale» sul futuro della navigazione sul Verbano.