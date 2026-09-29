Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA/FRANCIA

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

L'uomo, che circolava con la sua Porsche 911, è stato beccato sull'autostrada A40, nella regione francese dell'Alta Savoia. Si tratterebbe dell'eccesso di velocità più alto mai registrato in Francia.
Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
Gendarmerie de la Haute-Savoie
Fonte 20Minuten/KarinLeuthold
elaborata da Redazione
Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
L'uomo, che circolava con la sua Porsche 911, è stato beccato sull'autostrada A40, nella regione francese dell'Alta Savoia. Si tratterebbe dell'eccesso di velocità più alto mai registrato in Francia.

BONNEVILLE - Guai seri per un conducente rossocrociato. Nella notte tra sabato e domenica, l'uomo è stato sorpreso mentre viaggiava alla folle velocità di 312 all'ora sull'autostrada A40, nella regione francese dell'Alta Savoia.

Lo svizzero circolava a bordo di una Porsche 911 e, secondo quanto riferito dalle autorità, con 182 chilometri orari sopra il limite avrebbe realizzato il più alto eccesso di velocità mai registrato in Francia.

La polizia ha fermato la Porsche poco più tardi, come ha riferito l'emittente radio "ICI Pays de Savoie". Dopo aver applicato il margine di tolleranza, le autorità hanno stabilito una velocità di riferimento di 300 km/h, ovvero 170 km/h in più rispetto al limite previsto su quel tratto autostradale.

Patente ritirata e auto confiscata
A quel ritmo, la vettura percorreva quasi 87 metri ogni secondo. «È assolutamente irresponsabile», ha commentato un gendarme riguardo all’accaduto.

E le conseguenze sono arrivate in fretta: lo svizzero si è visto ritirare la patente e la Porsche è stata sequestrata.

Ha inoltre dovuto pagare una cauzione di 1'500 euro e nei prossimi giorni dovrà comparire davanti al tribunale di Bonneville, cittadina situata a una quarantina di chilometri da Ginevra.

Il record svizzero
Per quanto riguarda invece la Svizzera e gli eccessi di velocità, il primato assoluto risulta ancora essere quello di un ginevrino che nell'aprile del 2011 portò la sua Bentley Continental GT a sfiorare i 324 chilometri orari su un limite di 120. L’uomo filmò la corsa, ma in tribunale negò di essersi trovato al volante.

Venne infine condannato a sei mesi di carcere e a una multa di 1'760 franchi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
alta savoiaautostradaautostrada a40eccesso di velocitàeccesso di velocitàfranciapatente ritiratapoliziaporscheporsche 911
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
1 gior
37
191

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
226

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
1 gior
83
79

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
1 gior
6
7

Elisa, fine della storia d'amore

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
10 ore
143
274

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
1 gior
36
140

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

La Fortezza si sgretola
LIVE
BELLINZONA
2 gior
81
183

La Fortezza si sgretola

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
1 gior
84
173

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
15 ore
8
128

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato
LIVE
CONFINE
2 gior
19
90

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
1 gior
114
342

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
16
39

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
1 gior
38
40

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
9 ore

È morto Norberto Crivelli

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
7 ore

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
LIVE
ITALIA
2 gior
14
72

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
2 gior

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9
68

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
16 ore
53
147

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
2 gior
6
26

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce
LIVE
CANTONE
2 gior
29

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
12 ore
5
22

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino
LIVE
CONFINE
3 gior
29
52

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù
LIVE
DERBY
3 gior
84
137

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
17 ore

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate
LIVE
SVIZZERA
3 gior
39
133

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne
LIVE
FRIBURGO
3 gior

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
14 ore
22
62

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
11 ore
5
68

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
6 ore
3
9

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
1 gior
14
60

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
2 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
1 gior
6
34

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

Elvis Merzlikins cambia squadra
LIVE
NHL
16 ore
3
18

Elvis Merzlikins cambia squadra

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
1 gior
5
47

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»
LIVE
SERIE A
2 gior
8
29

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
1 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»
LIVE
CANTONE
9 ore
111
268

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
3 ore
11
22

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti
LIVE
GERMANIA
2 gior
3

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»
LIVE
COMMUNITY
7 ore
52
121

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»
LIVE
CANTONE
15 ore
36
54

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»

L'effetto Sannino dura un tempo
LIVE
PROMOTION LEAGUE
2 gior
8
34

L'effetto Sannino dura un tempo

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni
LIVE
NAZIONALE
3 gior
7
26

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni

Castelli o Fortezza?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
8
28

Castelli o Fortezza?

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
39
25

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia
LIVE
TENNIS
1 gior
11
20

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Greta Thunberg accende i riflettori sul Sahara Occidentale
LIVE
ZURICH FILM FESTIVAL
2 ore
1
18

Greta Thunberg accende i riflettori sul Sahara Occidentale

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
2 ore
7
29

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Il «torturatore di Moudon» condannato a 13 anni di carcere
LIVE
VAUD
5 ore
6
14

Il «torturatore di Moudon» condannato a 13 anni di carcere

Esplosione in un appartamento, «ipotesi fuga di gas»
LIVE
NEUCHÂTEL
6 ore
1

Esplosione in un appartamento, «ipotesi fuga di gas»

«In Parlamento serve un posto per dormire»
LIVE
SVIZZERA
6 ore
25
63

«In Parlamento serve un posto per dormire»

Autista si addormenta per un attimo: furgone contro un furgone
LIVE
TURGOVIA
7 ore
1
1

Autista si addormenta per un attimo: furgone contro un furgone

«Il sistema è buono, quindi costa»
LIVE
SVIZZERA
7 ore
12
51

«Il sistema è buono, quindi costa»

USS: «Serve un freno legislativo ai premi di cassa malati»
LIVE
SVIZZERA
7 ore
3
27

USS: «Serve un freno legislativo ai premi di cassa malati»

Groupe E taglia 12 posti: colpiti soprattutto i dirigenti
LIVE
SVIZZERA
8 ore
2

Groupe E taglia 12 posti: colpiti soprattutto i dirigenti

Armi svizzere, Berna vuole facilitare l'esportazione di materiale bellico
LIVE
SVIZZERA
8 ore
12
108

Armi svizzere, Berna vuole facilitare l'esportazione di materiale bellico