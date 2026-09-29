Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
L'uomo, che circolava con la sua Porsche 911, è stato beccato sull'autostrada A40, nella regione francese dell'Alta Savoia. Si tratterebbe dell'eccesso di velocità più alto mai registrato in Francia.
L'uomo, che circolava con la sua Porsche 911, è stato beccato sull'autostrada A40, nella regione francese dell'Alta Savoia. Si tratterebbe dell'eccesso di velocità più alto mai registrato in Francia.
BONNEVILLE - Guai seri per un conducente rossocrociato. Nella notte tra sabato e domenica, l'uomo è stato sorpreso mentre viaggiava alla folle velocità di 312 all'ora sull'autostrada A40, nella regione francese dell'Alta Savoia.
Lo svizzero circolava a bordo di una Porsche 911 e, secondo quanto riferito dalle autorità, con 182 chilometri orari sopra il limite avrebbe realizzato il più alto eccesso di velocità mai registrato in Francia.
La polizia ha fermato la Porsche poco più tardi, come ha riferito l'emittente radio "ICI Pays de Savoie". Dopo aver applicato il margine di tolleranza, le autorità hanno stabilito una velocità di riferimento di 300 km/h, ovvero 170 km/h in più rispetto al limite previsto su quel tratto autostradale.
Patente ritirata e auto confiscata
A quel ritmo, la vettura percorreva quasi 87 metri ogni secondo. «È assolutamente irresponsabile», ha commentato un gendarme riguardo all’accaduto.
E le conseguenze sono arrivate in fretta: lo svizzero si è visto ritirare la patente e la Porsche è stata sequestrata.
Ha inoltre dovuto pagare una cauzione di 1'500 euro e nei prossimi giorni dovrà comparire davanti al tribunale di Bonneville, cittadina situata a una quarantina di chilometri da Ginevra.
Il record svizzero
Per quanto riguarda invece la Svizzera e gli eccessi di velocità, il primato assoluto risulta ancora essere quello di un ginevrino che nell'aprile del 2011 portò la sua Bentley Continental GT a sfiorare i 324 chilometri orari su un limite di 120. L’uomo filmò la corsa, ma in tribunale negò di essersi trovato al volante.
Venne infine condannato a sei mesi di carcere e a una multa di 1'760 franchi.