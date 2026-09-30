La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto

«Nell'ambito delle approfondite indagini di polizia, sono stati raccolti e analizzati numerosi elementi di prova», scrivono sempre le autorità grigionesi.

Questi hanno permesso l'arresto di un cittadino tedesco di 36 anni residente a Valbella (sempre nell'Albula) e ha effettuato una perquisizione domiciliare nell'ambito della quale sono stati rinvenuti alcuni effetti personali della vittima.