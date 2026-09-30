Cerca e trova immobili
Segnalaci
GRIGIONI

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto

La vittima è una pensionata che era stata data per scomparsa. In manette un 36enne tedesco nella cui casa sono stati trovati effetti personali della donna.
La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
Polca GR/Immagine simbolica
Fonte Polca GR
elaborata da Redazione
La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
La vittima è una pensionata che era stata data per scomparsa. In manette un 36enne tedesco nella cui casa sono stati trovati effetti personali della donna.

COIRA - Domenica pomeriggio, durante le ricerche di una persona scomparsa, la polizia cantonale dei Grigioni ha rinvenuto in un campo sul territorio comunale di Schmitten (nell'Albula) un'auto con una donna deceduta al posto di guida.

La vittima era una donna anziana residente a Falera (Surselva). Date le circostanze, conferma via nota la Cantonale, si sospetta un omicidio.

«Nell'ambito delle approfondite indagini di polizia, sono stati raccolti e analizzati numerosi elementi di prova», scrivono sempre le autorità grigionesi.

Questi hanno permesso l'arresto di un cittadino tedesco di 36 anni residente a Valbella (sempre nell'Albula) e ha effettuato una perquisizione domiciliare nell'ambito della quale sono stati rinvenuti alcuni effetti personali della vittima.

Nei confronti dell'uomo la Procura ha aperto un fascicolo d'indagine penale per omicidio volontario e richiederà la carcerazione preventiva dell'indagato.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cronacagrigionipolizia cantonale
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
2 gior
39
192

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative
LIVE
VOTAZIONI
3 gior
224

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
2 gior
84
77

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
1 gior
6
7

Elisa, fine della storia d'amore

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
6 ore
60
144

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
22 ore
147
277

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
1 gior
36
137

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

La Fortezza si sgretola
LIVE
BELLINZONA
2 gior
81
182

La Fortezza si sgretola

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
1 gior
9
125

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
2 gior
84
171

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
1 gior
114
338

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
15 ore
23
100

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
16
37

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
21 ore

È morto Norberto Crivelli

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
2 gior
38
39

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato
LIVE
CONFINE
3 gior
19
89

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
19 ore

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»
LIVE
LODRINO
6 ore

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9
68

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
2 gior

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
1 gior
53
145

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
2 gior
6
25

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
23

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
18 ore
4
11

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
LIVE
ITALIA
3 gior
14
70

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
1 gior

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
12 ore
6
32

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
1 gior
22
63

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
15 ore
10
100

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
1 gior
5
68

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
1 gior
6
34

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Lugano, un disastro
LIVE
HCL
14 ore
17
65

Lugano, un disastro

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»
LIVE
COMMUNITY
19 ore
57
137

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
2 gior
14
58

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

Elvis Merzlikins cambia squadra
LIVE
NHL
1 gior
3
18

Elvis Merzlikins cambia squadra

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
2 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»
LIVE
CANTONE
22 ore
112
271

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
1 gior
5
46

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
2 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»
LIVE
CANTONE
1 gior
36
54

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti
LIVE
GERMANIA
2 gior
3

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»
LIVE
CASSE MALATI
17 ore
36
127

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»

L'effetto Sannino dura un tempo
LIVE
PROMOTION LEAGUE
2 gior
8
31

L'effetto Sannino dura un tempo

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia
LIVE
TENNIS
1 gior
11
18

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia

Locarno ha un nuovo negozio Coop
LIVE
LOCARNO
2 gior
12

Locarno ha un nuovo negozio Coop

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
5 ore
21

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti
LIVE
PIOTTA
6 ore
2
31

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Economia svizzera, il KOF stima una crescita dell'1,9% nel 2026
LIVE
SVIZZERA
18 min

Economia svizzera, il KOF stima una crescita dell'1,9% nel 2026

Bambina di 23 mesi finisce in uno stagno, è in condizioni critiche
LIVE
APPENZELLO INTERNO
19 min

Bambina di 23 mesi finisce in uno stagno, è in condizioni critiche

Fanno esplodere un bancomat alla stazione, un sospettato gravemente ferito
LIVE
SCIAFFUSA
36 min
1

Fanno esplodere un bancomat alla stazione, un sospettato gravemente ferito

Ritrovato senza vita un 43enne scomparso durante un'escursione
LIVE
VALLESE
39 min

Ritrovato senza vita un 43enne scomparso durante un'escursione

Lotta a obesità: gli svizzeri non vogliono una tassa sui prodotti zuccherati
LIVE
SVIZZERA
45 min

Lotta a obesità: gli svizzeri non vogliono una tassa sui prodotti zuccherati

Lago di Costanza: livello ai minimi storici
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
56 min

Lago di Costanza: livello ai minimi storici

Gli analisti frenano sull'economia svizzera, ma l'indice resta positivo
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Gli analisti frenano sull'economia svizzera, ma l'indice resta positivo

76enne investita da un camion: è grave
LIVE
SOLETTA
1 ora

76enne investita da un camion: è grave

«Troppi psicoterapeuti a carico della cassa malati»
LIVE
SVIZZERA
1 ora
1
27

«Troppi psicoterapeuti a carico della cassa malati»

Università, stesse tasse per studenti svizzeri e dell’UE
LIVE
CAMERE FEDERALI
2 ore
1
27

Università, stesse tasse per studenti svizzeri e dell’UE