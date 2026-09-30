La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
La vittima è una pensionata che era stata data per scomparsa. In manette un 36enne tedesco nella cui casa sono stati trovati effetti personali della donna.
COIRA - Domenica pomeriggio, durante le ricerche di una persona scomparsa, la polizia cantonale dei Grigioni ha rinvenuto in un campo sul territorio comunale di Schmitten (nell'Albula) un'auto con una donna deceduta al posto di guida.
La vittima era una donna anziana residente a Falera (Surselva). Date le circostanze, conferma via nota la Cantonale, si sospetta un omicidio.
«Nell'ambito delle approfondite indagini di polizia, sono stati raccolti e analizzati numerosi elementi di prova», scrivono sempre le autorità grigionesi.
Questi hanno permesso l'arresto di un cittadino tedesco di 36 anni residente a Valbella (sempre nell'Albula) e ha effettuato una perquisizione domiciliare nell'ambito della quale sono stati rinvenuti alcuni effetti personali della vittima.
Nei confronti dell'uomo la Procura ha aperto un fascicolo d'indagine penale per omicidio volontario e richiederà la carcerazione preventiva dell'indagato.