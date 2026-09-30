Gli analisti frenano sull'economia svizzera, ma l'indice resta positivo

Andando nei dettagli, il 23,1% degli interrogati in settembre pronostica un miglioramento della situazione congiunturale nei prossimi sei mesi, il 20,5% scommette su un peggioramento, mentre il 56,4% è convinto che non vi saranno cambiamenti (valori che determinano poi l'indice complessivo: 23,1 meno 20,5 = +2,6). Rispetto ad agosto sono diminuiti gli ottimisti (-7,2 punti), mentre sono aumentati i pessimisti (+2,3 punti) e coloro che puntano sullo status quo (+4,9 punti).

Sempre importanti sono i segnali riguardo al rincaro: l'inflazione in Svizzera è vista in aumento dal 48,7% del campione, mentre il 5,1% si aspetta un calo e il 46,2% stabilità. I tassi d'interesse sono attesi stabili nel corto termine (61,3%), con una quota però importante che scommette su un rialzo (36,0%); anche sul lungo periodo il gruppo più consistente (48,0%) punta sull'assenza di variazioni, ma non pochi vedono un incremento (41,3%).