76enne investita da un camion: è grave
È accaduto martedì pomeriggio a Olten, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali
OLTEN - Una donna di 76 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali a Olten (SO). L'incidente è avvenuto martedì 29 settembre, attorno alle 15.45, sulla Aarburgerstrasse.
Secondo le prime ricostruzioni, un camionista di 53 anni stava viaggiando dalla stazione di Olten in direzione di Aarburg. Giunto alla rotatoria Säli, a causa del traffico congestionato ha dovuto fermare il mezzo prima di un attraversamento pedonale. Quando ha rimesso in movimento il camion, per ragioni ancora da chiarire si è verificata la collisione con la 76enne che stava attraversando la strada sulle strisce.
La donna è stata soccorsa sul posto e successivamente trasportata in ospedale con gravi ferite.
Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi dell'incidente e la pulizia della carreggiata, la Aarburgerstrasse è rimasta chiusa per diverse ore nel tratto tra la rotatoria Säli e Postplatz. La polizia e il Ministero pubblico hanno avviato un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica e accertare le cause dell'incidente.
Oltre alla Polizia cantonale solettese e al Ministero pubblico, sono intervenuti i pompieri di Olten e il servizio di soccorso.