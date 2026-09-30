76enne investita da un camion: è grave

La donna è stata soccorsa sul posto e successivamente trasportata in ospedale con gravi ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi dell'incidente e la pulizia della carreggiata, la Aarburgerstrasse è rimasta chiusa per diverse ore nel tratto tra la rotatoria Säli e Postplatz. La polizia e il Ministero pubblico hanno avviato un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica e accertare le cause dell'incidente.