Università, stesse tasse per studenti svizzeri e dell’UE

BERNA - Studiare in Svizzera non dovrà costare di più a chi arriva dall’Unione europea. Il Consiglio degli Stati ha approvato mercoledì le modifiche di legge che prevedono la parità di trattamento tra studenti svizzeri e cittadini dell’UE sul fronte delle tasse universitarie, in linea con il risultato dei negoziati tra Berna e Bruxelles.