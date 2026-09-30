Bilaterali III, esercito e canicola

Ieri e lunedì la Camera dei cantoni aveva già accettato di completare con una tassa incitativa la clausola di salvaguardia, che verrebbe attivata per limitare un'eccessiva immigrazione all'origine di gravi problemi economici e sociali. Sì anche all'istituzione in Svizzera di un'autorità di sorveglianza degli aiuti di Stato indipendente dalla Comco, un meccanismo richiesto dall'UE per evitare distorsioni della concorrenza nel suo mercato interno.

La giornata sarà carica anche al Consiglio nazionale, che inizierà la seduta con l'esame del messaggio sugli immobili civili della Confederazione per il 2026, che prevede uscite per 773,8 milioni di franchi. Con 211,7 milioni di franchi, il risanamento e l'ampliamento della Biblioteca nazionale svizzera a Berna, sede dell'Ufficio federale della cultura, è il più grande progetto di costruzione annunciato. Inoltre, è previsto anche il risanamento completo dell'ambasciata svizzera a Londra, dopo oltre 50 anni di esercizio, per complessivi 96 milioni.