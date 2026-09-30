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Le Alpi si stanno sgretolando? In alcune zone, sì

Dopo la frana di roccia al Gross Ruchen (UR), gli esperti spiegano perché in alta montagna si possono staccare sempre più spesso masse rocciose di piccole dimensioni
Le Alpi si stanno sgretolando? In alcune zone, sì
Canton Uri
Secondo il ricercatore WSL Robert Kenner, la spettacolare nube di polvere è stata causata soprattutto dalla grande altezza della caduta e dalla siccità.
di 20min.ch | Shirin Camenisch
Le Alpi si stanno sgretolando? In alcune zone, sì
Dopo la frana di roccia al Gross Ruchen (UR), gli esperti spiegano perché in alta montagna si possono staccare sempre più spesso masse rocciose di piccole dimensioni

ZURIGO - Lunedì mattina circa 2000 metri cubi di roccia si sono staccati sul Gross Ruchen nel Canton Uri. La frana si è verificata a circa 2900 metri di altitudine e ha avvolto nella polvere la zona della Schächental. Persone, edifici e infrastrutture sono rimasti indenni. Come possibile causa viene indicato il ghiaccio sotterraneo in fase di scioglimento.

Frana piccola, non come Blatten
«Lo sviluppo imponente di polvere qui è probabilmente dovuto più alla grande altezza della caduta lungo la parete e alla forte siccità che non a un volume molto grande», afferma Robert Kenner, ricercatore sul permafrost presso l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) su richiesta di 20 Minuten. Egli classifica il distacco come una frana di roccia di piccole dimensioni. Non ci troviamo in una situazione simile a quella di Blatten, aggiunge.

Perché si staccano masse rocciose dalle montagne svizzere? E il rischio aumenta con il caldo e il disgelo del permafrost? Il WSL e Kenner hanno risposto ad alcune domande.

Per permafrost si intende suolo, roccia o detriti che rimangono permanentemente a una temperatura massima di 0 gradi Celsius. Nelle Alpi può raggiungere una profondità di diverse centinaia di metri. Solo lo strato più superficiale si scongela in estate, talvolta fino a due metri di profondità. Il permafrost si trova soprattutto al di sopra dei 2500 metri sul livello del mare e copre circa il 5% della superficie nazionale svizzera. Segni della sua presenza sono, ad esempio, i ghiacciai di blocchi o i ghiacciai pensili.

Il caldo è la causa principale della frana urana?
Affinché la roccia possa staccarsi, devono concorrere diversi fattori, spiega Kenner: infatti, ogni montagna presenta zone di debolezza naturali. Se queste sono orientate in modo sfavorevole, la forza di gravità può causare fratture nel corso del tempo. Inoltre, la parete rocciosa deve essere sufficientemente ripida affinché possa effettivamente scivolare. I ghiacciai hanno eroso molte pendici alla base per migliaia di anni, rendendole così ripide da poter diventare instabili nel lungo periodo.

Il permafrost non è semplicemente la "colla" delle Alpi. Se è abbastanza freddo, impedisce soprattutto che l'acqua penetri nelle fessure della roccia. Se, tuttavia, il liquido entra nella montagna, si può creare pressione e la roccia può risultare destabilizzata. Al processo di indebolimento possono concorrere, nel tempo, anche i cunei di ghiaccio che s'inseriscono nelle fessure rocciose.

In futuro le cadute di massi saranno più frequenti?
Nelle zone di permafrost al di sopra dei circa 3000 metri, secondo Kenner, è probabile che tali eventi diventino più frequenti. Per le frane di roccia di piccole dimensioni e le cadute di massi, la tendenza è già chiara: con il riscaldamento climatico aumentano sensibilmente.

Per le grandi frane di roccia e le frane di montagna, la situazione è più complessa. Oltre al clima, giocano un ruolo la geologia, la topografia e la presenza di acqua nella roccia. Molti indizi fanno pensare a un aumento, afferma Kenner. Tuttavia, eventi di grandi dimensioni dovrebbero rimanere rari anche in futuro.

Cosa significa questo per gli escursionisti, gli sport di montagna e le infrastrutture?
Sui sentieri alpini, il rischio dovuto ai pericoli naturali è normalmente basso, secondo il WSL. Tuttavia, più il sentiero è in alta montagna ed esposto, maggiore diventa il rischio. «Tracce fresche di impatto o depositi di roccia possono indicare cadute di massi. Nei tratti esposti, è quindi consigliabile procedere rapidamente», afferma Kenner.

In caso di forti piogge o scioglimento della neve, è consigliabile evitare i versanti ripidi. Nei campi di detriti vale la pena anche guardare verso l'alto: «I camosci possono far cadere singole pietre e così provocare cadute di massi». Il crescente pericolo di cadute di massi e di piccole frane di roccia riguarda però soprattutto gli alpinisti in alta montagna.

Quanto sono diffuse le aree rocciose potenzialmente instabili e quali regioni sono particolarmente colpite?
Sono particolarmente rilevanti le alte montagne ripide al di sopra dei 2800-3000 metri. Lì le piccole frane di roccia e le cadute di massi sono già in netto aumento. "Ciò riguarda circa l'1% della superficie nazionale svizzera, per lo più aree remote. Tuttavia, alcune valli del Vallese e dell'Oberland bernese confinano direttamente con queste zone», afferma Kenner.

Quanti pendii siano concretamente a rischio non è possibile affermarlo con precisione. Poiché le frane di roccia in alta montagna non sono state registrate sistematicamente per lungo tempo, manca una prova statistica. Anche al di fuori delle zone di permafrost sono possibili frane di roccia, ma in quel caso l'influenza del clima è minore.

Le Alpi stanno ora crollando?
«Nelle zone descritte di alta montagna le Alpi stanno effettivamente cedendo in misura crescente», afferma Kenner. «In particolare per quanto riguarda le frane di piccole dimensioni e le cadute di massi». Al di fuori della zona del permafrost, però, gli esperti non si aspettano grandi cambiamenti.

Quanto è affidabile il riconoscimento o la previsione delle frane di roccia?
I satelliti forniscono immagini radar delle Alpi svizzere, sulle quali gli esperti possono riconoscere quali pendii si sono mossi. Tuttavia, a causa delle montagne e delle orbite dei satelliti, esistono delle zone cieche, affermano dal WSL.

Altri segnali di allarme sono l'aumento delle cadute di massi e la presenza di crepe nel terreno, nella roccia o sugli edifici. Le instabilità note vengono analizzate in dettaglio e, a seconda del potenziale di pericolo, monitorate. Le grandi frane di roccia, secondo Kenner, «si annunciano sempre con piccoli ma misurabili movimenti della roccia per mesi o addirittura decenni». Tuttavia, una previsione completa non è possibile.

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