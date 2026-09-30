Le Alpi si stanno sgretolando? In alcune zone, sì

Quanto sono diffuse le aree rocciose potenzialmente instabili e quali regioni sono particolarmente colpite?

Sono particolarmente rilevanti le alte montagne ripide al di sopra dei 2800-3000 metri. Lì le piccole frane di roccia e le cadute di massi sono già in netto aumento. "Ciò riguarda circa l'1% della superficie nazionale svizzera, per lo più aree remote. Tuttavia, alcune valli del Vallese e dell'Oberland bernese confinano direttamente con queste zone», afferma Kenner.

Quanti pendii siano concretamente a rischio non è possibile affermarlo con precisione. Poiché le frane di roccia in alta montagna non sono state registrate sistematicamente per lungo tempo, manca una prova statistica. Anche al di fuori delle zone di permafrost sono possibili frane di roccia, ma in quel caso l'influenza del clima è minore.