Mercosur, la Svizzera tentenna: svetta il sì, ma quasi il 20% è ancora indeciso

A sorpresa poche differenze fra campagna e città

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare in un dossier che tocca da vicino l'agricoltura, il divario tra città e campagna è minimo. Nelle zone rurali sì e no sono appaiati al 41%. In città il sì è leggermente avanti (41% contro 39%), mentre nelle agglomerazioni il vantaggio dei favorevoli è più marcato (45% contro 36%).